Чистая прибыль "Магнита" по МСФО снизилась на 70,2 процента

2025-08-29T21:41+0300
2025-08-29T21:41+0300
2025-08-29T21:41+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера "Магнит" по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 70,2% в годовом выражении и составила 6,544 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "Чистая прибыль в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 70,2% год к году, до 6,5 миллиарда рублей Рентабельность чистой прибыли составила 0,4%", - говорится в сообщении. В то же время выручка торговой сети выросла на 14,6%, до 1,673 триллиона рублей. Показатель EBITDA составил 85,628 миллиарда рублей, увеличившись на 10,7%, при рентабельности EBITDA 5,1%. Валовая прибыль компании увеличилась на 13,4% и составила 371,229 миллиарда рублей. "Рост LFL-продаж (сопоставимые продажи - ред.) составил 9,8% главным образом благодаря сильной динамике роста среднего чека (+9,3%) в результате роста инфляции год к году и повышения промоактивности. Рост LFL-трафика составил 0,4% благодаря промо- и маркетинговым инициативам", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в течение первого полугодия 2025 года компания открыла 1 391 магазин, чистый прирост торговых точек составил 933 магазина. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России.
