Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей против 5,81 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период уменьшилась в 1,6 раза, до 11,92 миллиарда рублей. Валовая прибыль также уменьшилась в 1,6 раза, составив 11,84 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 10,42 миллиарда рублей, уменьшившись в 1,7 раза. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2025 года составили 232,49 миллиарда рублей против 241,62 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - 8,04 миллиарда рублей против 8,565 миллиарда. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.

