Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей - 29.08.2025
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей против 5,81 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T21:54+0300
2025-08-29T21:54+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76259/26/762592672_0:160:2987:1840_1920x0_80_0_0_0ce4c69f9e7ece8005bffab94c18568c.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей против 5,81 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период уменьшилась в 1,6 раза, до 11,92 миллиарда рублей. Валовая прибыль также уменьшилась в 1,6 раза, составив 11,84 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 10,42 миллиарда рублей, уменьшившись в 1,7 раза. Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2025 года составили 232,49 миллиарда рублей против 241,62 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - 8,04 миллиарда рублей против 8,565 миллиарда. Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
https://1prime.ru/20250829/rossiya-861469875.html
2025
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
21:54 29.08.2025
 
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей

Чистый убыток "Мечела" по РСБУ за полгода составил 4,19 миллиарда рублей

Челябинский металлургический комбинат входит в состав ОАО "Мечел". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей против 5,81 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период уменьшилась в 1,6 раза, до 11,92 миллиарда рублей. Валовая прибыль также уменьшилась в 1,6 раза, составив 11,84 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 10,42 миллиарда рублей, уменьшившись в 1,7 раза.
Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2025 года составили 232,49 миллиарда рублей против 241,62 миллиарда рублей на 31 декабря 2024 года, краткосрочные - 8,04 миллиарда рублей против 8,565 миллиарда.
Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основной бенефициар - председатель совета директоров Игорь Зюзин.
Заголовок открываемого материала