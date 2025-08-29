https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861470726.html

Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 30 процентов

Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 30 процентов

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам первого полугодия текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 110,195 миллиарда рублей против 49,594 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка производителя в январе-июне выросла на 30%, до 230,497 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 47,7%, до 86,156 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 57,7%, до 71,724 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 21%, до 144,3 миллиарда рублей. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).

