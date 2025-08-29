Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 30 процентов - 29.08.2025
Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 30 процентов
2025-08-29T22:17+0300
2025-08-29T22:17+0300
промышленность
финансы
пермский край
уралкалий
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам первого полугодия текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 110,195 миллиарда рублей против 49,594 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании. Выручка производителя в январе-июне выросла на 30%, до 230,497 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 47,7%, до 86,156 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 57,7%, до 71,724 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла на 21%, до 144,3 миллиарда рублей. "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
пермский край
промышленность, финансы, пермский край, уралкалий
Промышленность, Финансы, Пермский край, Уралкалий
22:17 29.08.2025
 
Выручка "Уралкалия" в январе-июне выросла на 30 процентов

© РИА Новости . Евгений Биятов
Павильон объединения "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме
Павильон объединения "Уралкалий" на Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, по итогам первого полугодия текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 110,195 миллиарда рублей против 49,594 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.
Выручка производителя в январе-июне выросла на 30%, до 230,497 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 47,7%, до 86,156 миллиарда рублей, операционная прибыль - на 57,7%, до 71,724 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж выросла на 21%, до 144,3 миллиарда рублей.
"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край).
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей
Чистый убыток "Мечела" в январе-июне составил 4,19 миллиарда рублей
