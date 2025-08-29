Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участок трассы М3 "Украина" станет платным - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861470992.html
Участок трассы М3 "Украина" станет платным
Участок трассы М3 "Украина" станет платным - 29.08.2025, ПРАЙМ
Участок трассы М3 "Украина" станет платным
Участок автодороги М3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца в Калужской области станет платным, следует из распоряжения правительства, подписанного... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T22:20+0300
2025-08-29T22:20+0300
бизнес
калужская область
рф
москва
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/28/833502886_0:150:3111:1899_1920x0_80_0_0_9480ff10d9582138294031ade9ceb5b3.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок автодороги М3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца в Калужской области станет платным, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км 65+200 - км 124+000 с характеристиками согласно приложению №1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 года, а альтернативный бесплатный проезд транспортных средств осуществляется по участкам автомобильных дорог с характеристиками согласно приложению №2", - указано в распоряжении.
https://1prime.ru/20250828/rossiya-861411128.html
калужская область
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83350/28/833502886_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_53ddfd19fcf54bcfc335f838c7813643.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, калужская область, рф, москва, михаил мишустин
Бизнес, Калужская область, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
22:20 29.08.2025
 
Участок трассы М3 "Украина" станет платным

Участок трассы М3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца станет платным

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Трасса. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок автодороги М3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца в Калужской области станет платным, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км 65+200 - км 124+000 с характеристиками согласно приложению №1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 года, а альтернативный бесплатный проезд транспортных средств осуществляется по участкам автомобильных дорог с характеристиками согласно приложению №2", - указано в распоряжении.
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей системы Платон - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Росавтодор оценивает влияние системы "Платон" на экономику регионов
Вчера, 23:06
 
БизнесКалужская областьРФМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала