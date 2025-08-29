https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861470992.html

Участок трассы М3 "Украина" станет платным

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Участок автодороги М3 "Украина" от Бекасово до Малоярославца в Калужской области станет платным, следует из распоряжения правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии со статьей 36 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить, что использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 "Украина" Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной км 65+200 - км 124+000 с характеристиками согласно приложению №1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 года, а альтернативный бесплатный проезд транспортных средств осуществляется по участкам автомобильных дорог с характеристиками согласно приложению №2", - указано в распоряжении.

