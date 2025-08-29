https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861472551.html

Выручку ДВМП по РСБУ уменьшилась на 21,7 процента

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы Fesco) по РСБУ в первом полугодии 2024 года составил 809,09 миллиона рублей по сравнению с 759,99 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка при этом уменьшилась на 21,7% - до 2,805 миллиарда рублей. Валовый убыток в отчетном периоде вырос на 30,3% и составил 1,331 миллиарда рублей. Убыток от продаж увеличился на 1,3% - до 1,977 миллиарда рублей. Прочие доходы увеличились в 1,5 раза и составили 1,234 миллиарда рублей. Прочие расходы сократились в 2 раза - до 320,682 миллиона рублей. Убыток до налогообложения составил 1,069 миллиарда рублей против 1,049 миллиарда рублей годом ранее. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

