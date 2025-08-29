Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС

https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861473944.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС "Газпром энергохолдинга" на уровне 128,8 миллиарда рублей, сказано в распоряжении правительства. В перечне капитальных затрат не приводится сумма на технологическое присоединение к электросетям. Также кабмин снизил установленную мощность электростанции с 330 МВт до 313 МВт. Южно-Якутская ТЭС - проект, реализуемый ООО "Газпром энергохолдинг" в районе населенного пункта Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Ввод электростанции в эксплуатацию намечен в два этапа на октябрь 2026 и октябрь 2027 годов. Для подключения станции к газопроводу "Сила Сибири" будет построен газопровод-отвод протяженностью 8,5 км. Южно-Якутская ТЭС покроет энергодефицит в энергосистеме Востока и обеспечит электрификацию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона Российских железных дорог, сказано на сайте строительного холдинга "Нацпроектстрой".

