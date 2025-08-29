Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/ekonomika-861473944.html
Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС
Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС - 29.08.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС
Кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС "Газпром энергохолдинга" на уровне 128,8 миллиарда рублей, сказано в распоряжении... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T23:40+0300
2025-08-29T23:40+0300
россия
газпром
сила сибири
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС "Газпром энергохолдинга" на уровне 128,8 миллиарда рублей, сказано в распоряжении правительства. В перечне капитальных затрат не приводится сумма на технологическое присоединение к электросетям. Также кабмин снизил установленную мощность электростанции с 330 МВт до 313 МВт. Южно-Якутская ТЭС - проект, реализуемый ООО "Газпром энергохолдинг" в районе населенного пункта Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Ввод электростанции в эксплуатацию намечен в два этапа на октябрь 2026 и октябрь 2027 годов. Для подключения станции к газопроводу "Сила Сибири" будет построен газопровод-отвод протяженностью 8,5 км. Южно-Якутская ТЭС покроет энергодефицит в энергосистеме Востока и обеспечит электрификацию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона Российских железных дорог, сказано на сайте строительного холдинга "Нацпроектстрой".
https://1prime.ru/20250123/tes-854414929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Газпром, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
23:40 29.08.2025
 
Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС

Правительство утвердило капитальные затраты на Южно-Якутскую ТЭС в 128,8 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Дом правительства РФ.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Кабмин утвердил капитальные затраты на строительство Южно-Якутской ТЭС "Газпром энергохолдинга" на уровне 128,8 миллиарда рублей, сказано в распоряжении правительства.
В перечне капитальных затрат не приводится сумма на технологическое присоединение к электросетям. Также кабмин снизил установленную мощность электростанции с 330 МВт до 313 МВт.
Южно-Якутская ТЭС - проект, реализуемый ООО "Газпром энергохолдинг" в районе населенного пункта Чульман Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Ввод электростанции в эксплуатацию намечен в два этапа на октябрь 2026 и октябрь 2027 годов.
Для подключения станции к газопроводу "Сила Сибири" будет построен газопровод-отвод протяженностью 8,5 км. Южно-Якутская ТЭС покроет энергодефицит в энергосистеме Востока и обеспечит электрификацию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона Российских железных дорог, сказано на сайте строительного холдинга "Нацпроектстрой".
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
В ДНР хотят восстановить крупную ТЭС под Артемовском
23 января, 23:04
 
РОССИЯГазпромСила СибириГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала