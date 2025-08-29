https://1prime.ru/20250829/ekspert-861413315.html

Эксперт оценил возможность использовать обратный билет при опоздании

Эксперт оценил возможность использовать обратный билет при опоздании - 29.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность использовать обратный билет при опоздании

Закон о возможности использовать обратный билет при опоздании на рейс, вступающий в силу с 1 сентября 2025 года, будет полезен для пассажиров, однако покупка... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T02:37+0300

2025-08-29T02:37+0300

2025-08-29T02:44+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861413315.jpg?1756424694

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Закон о возможности использовать обратный билет при опоздании на рейс, вступающий в силу с 1 сентября 2025 года, будет полезен для пассажиров, однако покупка билета "туда-обратно" может стать менее выгодной, такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Сейчас при покупке билета "туда-обратно" и опоздании на рейс авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. "Безусловно, эта новация, вступающая в силу с 1 сентября, выглядит привлекательной для пассажира. Особенно высоко её оценят те, кто сталкивался с такой ситуацией, и, опоздав на первый сегмент, терял и обратный билет", - рассказал Пантелеев. Пассажир может купить два разных билета - один туда, один - обратно. Но, как правило, авиакомпании устанавливают на билеты по тарифу "туда-обратно" более привлекательные цены. Покупая такой билет, клиент ради экономии принимает риски на себя. Закон перекладывает эти риски на авиакомпании. "Логично предположить, что перевозчикам не будет смысла стимулировать клиента покупать билет "туда-обратно" в прежнем объёме. Следовательно, разница в стоимости двух отдельных билетов и билета "туда-обратно" будет сокращаться за счёт роста стоимости последних", - подчеркнул эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес