Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Россия за второй квартал 2025 года увеличила поставки в Буркина-Фасо на 33% в годовом выражении и заняла второе место среди экспортёров, сообщает Главное таможенное управление этой западноафриканской страны. "Китай остаётся ведущим поставщиком страны с объёмом 185,3 млрд франков КФА (326 миллионов долларов), или 16,7% буркинийского импорта. За ним следуют Россия (15,2%), Кот-д'Ивуар (13,1%) и Гана (9,7%)", - сообщается в статистическом отчёте за второй квартал 2025 года. В первом квартале Россия была третьей. Во втором квартале 2025 года российский экспорт в Буркина-Фасо достиг отметки в 299 миллионов долларов. За 12 месяцев, с июля 2024 года, Буркина-Фасо закупила российских товаров на сумму 1,06 миллиарда долларов. Франция - бывшая метрополия Буркина-Фасо - заняла 7 место по экспорту (-23% в годовом выражении), поставив товаров на сумму 293 миллиона долларов. Согласно отчёту, Россия не входит в десятку крупнейших импортёров Буркина-Фасо. Первые три места занимают ОАЭ, Швейцария и Того.

