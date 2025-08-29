Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/eksport-861453960.html
Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо
Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо - 29.08.2025, ПРАЙМ
Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо
Россия за второй квартал 2025 года увеличила поставки в Буркина-Фасо на 33% в годовом выражении и заняла второе место среди экспортёров, сообщает Главное... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T16:46+0300
2025-08-29T16:46+0300
экономика
бизнес
россия
буркина-фасо
кот-д"ивуар
гана
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861453620_0:258:2727:1791_1920x0_80_0_0_9b13d2e27668f783f0121736cac819f5.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Россия за второй квартал 2025 года увеличила поставки в Буркина-Фасо на 33% в годовом выражении и заняла второе место среди экспортёров, сообщает Главное таможенное управление этой западноафриканской страны. "Китай остаётся ведущим поставщиком страны с объёмом 185,3 млрд франков КФА (326 миллионов долларов), или 16,7% буркинийского импорта. За ним следуют Россия (15,2%), Кот-д'Ивуар (13,1%) и Гана (9,7%)", - сообщается в статистическом отчёте за второй квартал 2025 года. В первом квартале Россия была третьей. Во втором квартале 2025 года российский экспорт в Буркина-Фасо достиг отметки в 299 миллионов долларов. За 12 месяцев, с июля 2024 года, Буркина-Фасо закупила российских товаров на сумму 1,06 миллиарда долларов. Франция - бывшая метрополия Буркина-Фасо - заняла 7 место по экспорту (-23% в годовом выражении), поставив товаров на сумму 293 миллиона долларов. Согласно отчёту, Россия не входит в десятку крупнейших импортёров Буркина-Фасо. Первые три места занимают ОАЭ, Швейцария и Того.
https://1prime.ru/20250619/soglashenie-858656278.html
буркина-фасо
кот-д"ивуар
гана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861453620_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_f21379fd09ac2c80be037b1af9735b85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, буркина-фасо, кот-д"ивуар, гана
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БУРКИНА-ФАСО, Кот-д"Ивуар, ГАНА
16:46 29.08.2025
 
Россия заняла второе место по экспорту в Буркина-Фасо

Таможенное управление Буркина-Фасо: Россия увеличила поставки в страну на 33%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги России и Буркина-Фасо на форуме "Дни экономики Буркина-Фасо" в Москве
Флаги России и Буркина-Фасо на форуме Дни экономики Буркина-Фасо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Россия за второй квартал 2025 года увеличила поставки в Буркина-Фасо на 33% в годовом выражении и заняла второе место среди экспортёров, сообщает Главное таможенное управление этой западноафриканской страны.
"Китай остаётся ведущим поставщиком страны с объёмом 185,3 млрд франков КФА (326 миллионов долларов), или 16,7% буркинийского импорта. За ним следуют Россия (15,2%), Кот-д'Ивуар (13,1%) и Гана (9,7%)", - сообщается в статистическом отчёте за второй квартал 2025 года.
В первом квартале Россия была третьей.
Во втором квартале 2025 года российский экспорт в Буркина-Фасо достиг отметки в 299 миллионов долларов. За 12 месяцев, с июля 2024 года, Буркина-Фасо закупила российских товаров на сумму 1,06 миллиарда долларов.
Франция - бывшая метрополия Буркина-Фасо - заняла 7 место по экспорту (-23% в годовом выражении), поставив товаров на сумму 293 миллиона долларов.
Согласно отчёту, Россия не входит в десятку крупнейших импортёров Буркина-Фасо. Первые три места занимают ОАЭ, Швейцария и Того.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
РФ и Буркина-Фасо подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
19 июня, 10:56
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБУРКИНА-ФАСОКот-д"ИвуарГАНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала