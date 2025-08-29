Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/es-861418110.html
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции
ЕС обсуждает планы по переводу российских активов, заморозку которых на Западе РФ не раз называла воровством, в "более рискованные инвестиции" для получения от... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T07:36+0300
2025-08-29T07:36+0300
экономика
россия
финансы
рф
запад
украина
сергей лавров
владимир путин
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861418110.jpg?1756442200
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ЕС обсуждает планы по переводу российских активов, заморозку которых на Западе РФ не раз называла воровством, в "более рискованные инвестиции" для получения от них большей прибыли с целью направить полученные средства на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию", - пишет издание, подчеркивая, что речь идет о всей сумме в почти 200 миллиардов евро замороженных активов. По данным издания, министры иностранных дел ЕС в субботу обсудят эти планы. Отмечается, что некоторые страны также рассматривают эту схему как шаг к возможному изъятию активов и передаче их Украине. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
рф
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, запад, украина, сергей лавров, владимир путин, ес, politico, euroclear
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, ЗАПАД, УКРАИНА, Сергей Лавров, Владимир Путин, ЕС, Politico, Euroclear
07:36 29.08.2025
 
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции

Politico: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ЕС обсуждает планы по переводу российских активов, заморозку которых на Западе РФ не раз называла воровством, в "более рискованные инвестиции" для получения от них большей прибыли с целью направить полученные средства на Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию", - пишет издание, подчеркивая, что речь идет о всей сумме в почти 200 миллиардов евро замороженных активов.
По данным издания, министры иностранных дел ЕС в субботу обсудят эти планы.
Отмечается, что некоторые страны также рассматривают эту схему как шаг к возможному изъятию активов и передаче их Украине.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФЗАПАДУКРАИНАСергей ЛавровВладимир ПутинЕСPoliticoEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала