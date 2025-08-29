Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250829/estoniya-861450045.html
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией
Эстония изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:46+0300
2025-08-29T15:46+0300
политика
общество
москва
эстония
нато
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Эстония изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет издание Politico со ссылкой на эстонское министерство по климату. "Эстония изучает, может ли восстановление истощенных торфяных болот помочь защитить... от нападения России, а также предотвратить загрязнение, вызывающее потепление на планете", - говорится в публикации. Представитель министерства климата Эстонии заявил изданию, что уже начались переговоры с министерством обороны, но обсуждения "находятся на очень ранней стадии". Politico ранее сообщало, что Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://1prime.ru/20250826/boloto-861257436.html
москва
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва, эстония, нато, politico
Политика, Общество , МОСКВА, ЭСТОНИЯ, НАТО, Politico
15:46 29.08.2025
 
СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией

Politico: Эстония изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Эстония изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет издание Politico со ссылкой на эстонское министерство по климату.
"Эстония изучает, может ли восстановление истощенных торфяных болот помочь защитить... от нападения России, а также предотвратить загрязнение, вызывающее потепление на планете", - говорится в публикации.
Представитель министерства климата Эстонии заявил изданию, что уже начались переговоры с министерством обороны, но обсуждения "находятся на очень ранней стадии".
Politico ранее сообщало, что Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
СМИ: Финляндия и Польша хотят восстановить болота на случай конфликта с РФ
26 августа, 11:53
 
ПолитикаОбществоМОСКВАЭСТОНИЯНАТОPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала