СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией

СМИ: Эстония рассмотрит восстановления болот в случае конфликта с Россией

2025-08-29T15:46+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Эстония изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией, пишет издание Politico со ссылкой на эстонское министерство по климату. "Эстония изучает, может ли восстановление истощенных торфяных болот помочь защитить... от нападения России, а также предотвратить загрязнение, вызывающее потепление на планете", - говорится в публикации. Представитель министерства климата Эстонии заявил изданию, что уже начались переговоры с министерством обороны, но обсуждения "находятся на очень ранней стадии". Politico ранее сообщало, что Финляндия и Польша рассматривают возможность восстановления осушенных болот в качестве меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

