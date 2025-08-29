Биржи Европы закрылись в минусе на данных по Германии и Франции

https://1prime.ru/20250829/europe-861464608.html
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации макростатистики по Германии и Франции, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32% - до 9 187,34 пункта, французский CAC 40- на 0,76%, до 7 703,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, в то время как ждали показатель на уровне 2,1%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, аналитики прогнозировали нулевую динамику. Безработица в стране ожидаемо осталась на уровне июля в 6,3%. Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительными данными. Август европейские фондовые индексы завершают разнонаправленно. Так, FTSE 100 за месяц вырос на 0,6%, CAC 40 снизился на 0,9%, DAX - на 0,7%.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32% - до 9 187,34 пункта, французский CAC 40- на 0,76%, до 7 703,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта.
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, в то время как ждали показатель на уровне 2,1%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, аналитики прогнозировали нулевую динамику. Безработица в стране ожидаемо осталась на уровне июля в 6,3%.
Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительными данными.
Август европейские фондовые индексы завершают разнонаправленно. Так, FTSE 100 за месяц вырос на 0,6%, CAC 40 снизился на 0,9%, DAX - на 0,7%.
