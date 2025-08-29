https://1prime.ru/20250829/europe-861464608.html

Биржи Европы закрылись в минусе на данных по Германии и Франции

Биржи Европы закрылись в минусе на данных по Германии и Франции - 29.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе на данных по Германии и Франции

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации макростатистики по Германии и Франции, свидетельствуют данные бирж. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T19:44+0300

2025-08-29T19:44+0300

2025-08-29T19:44+0300

экономика

рынок

индексы

германия

франция

европа

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации макростатистики по Германии и Франции, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,32% - до 9 187,34 пункта, французский CAC 40- на 0,76%, до 7 703,9 пункта, немецкий DAX - на 0,57%, до 23 902,21 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,2% с уровня месяцем ранее в 2%, в то время как ждали показатель на уровне 2,1%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, аналитики прогнозировали нулевую динамику. Безработица в стране ожидаемо осталась на уровне июля в 6,3%. Кроме того, ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, показатель совпал с предварительными данными. Август европейские фондовые индексы завершают разнонаправленно. Так, FTSE 100 за месяц вырос на 0,6%, CAC 40 снизился на 0,9%, DAX - на 0,7%.

https://1prime.ru/20250829/dollar-861460467.html

германия

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, германия, франция, европа, dax