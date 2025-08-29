https://1prime.ru/20250829/evro-861432980.html
Евро дешевеет к доллару после публикации макростатистики в Европе
2025-08-29T11:26+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару на последних торгах лета уменьшается после публикации макростатистики в крупнейших странах еврозоны, инвесторы также ждут статистику из США, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 11.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,1673 доллара с 1,1683 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время понимается до 146,98 иены с уровня прошлого закрытия в 146,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,07% - до 97,93 пункта. В Германии безработица осталась в августе на июльской отметке в 6,3%, что совпало с ожиданиями. При этом число безработных в стране снизилось на 9 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч. Годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, замедлилась до 0,9% с 1% месяцем ранее. При этом только за август индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Кроме того экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, что совпало с предварительной оценкой. Годовая инфляция в Испании, также по предварительным данным, составила 2,7% по итогам августа при прогнозе в 2,8%. Это самое высокое значение с февраля. При этом в августе индекс потребительских цен не изменился после дефляции в 0,1% в июле, ожидался рост на 0,1%. Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка инфляции и в Германии, что такое может отразиться на стоимости евро. Также инвесторы ожидают статистику из США, которая может отразиться на стоимости доллара. Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США. Также станут известны данные о доходах и расходах населения Штатов, а также окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Курс евро к доллару на последних торгах лета уменьшается после публикации макростатистики в крупнейших странах еврозоны, инвесторы также ждут статистику из США, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 11.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,1673 доллара с 1,1683 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время понимается до 146,98 иены с уровня прошлого закрытия в 146,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,07% - до 97,93 пункта.
В Германии безработица осталась в августе на июльской отметке в 6,3%, что совпало с ожиданиями. При этом число безработных в стране снизилось на 9 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч.
Годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, замедлилась до 0,9% с 1% месяцем ранее. При этом только за август индекс потребительских цен вырос на 0,4%. Кроме того экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, что совпало с предварительной оценкой.
Годовая инфляция в Испании, также по предварительным данным, составила 2,7% по итогам августа при прогнозе в 2,8%. Это самое высокое значение с февраля. При этом в августе индекс потребительских цен не изменился после дефляции в 0,1% в июле, ожидался рост на 0,1%.
Позднее в ходе торгов будет опубликована предварительная оценка инфляции и в Германии, что такое может отразиться на стоимости евро.
Также инвесторы ожидают статистику из США, которая может отразиться на стоимости доллара. Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Также станут известны данные о доходах и расходах населения Штатов, а также окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США.
