ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК - 29.08.2025
ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК
ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК - 29.08.2025, ПРАЙМ
ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК
ЕС не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X, Apple и Meta*, и блоку следует быть готовым проявить | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:02+0300
2025-08-29T09:02+0300
экономика
сша
вашингтон
брюссель
дональд трамп
ес
apple
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610809_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3869cbd4b92033365824da0f27db2dc9.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ЕС не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X, Apple и Meta*, и блоку следует быть готовым проявить "мужество" и отказаться от торгового соглашения с США, заявила в интервью газете Financial Times заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера. В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, причастные к торговым переговорам ЕС и США, Вашингтон настаивал на внесении изменений в цифровые правила евроблока. "Атака Трампа на цифровые правила и налоги совпадает с необходимостью принятия Брюсселем решения о дальнейших действиях в отношении ряда расследований деятельности американских технологических компаний, включая X, Apple и Meta*... Рибера заявил, что блок не будет воздерживаться от проведения этих расследований и обеспечения соблюдения своего цифрового регулирования из-за угроз Трампа", - пишет газета. По мнению Риберы, ЕС следует "избегать соблазна подчиниться чужим интересам" и не принимать никаких принудительных мер со стороны США. "Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти способы решения проблем и разногласий, но мы не можем принять всё, что они (США - ред.) требуют ... Мы не можем подчиняться воле третьей страны", - заявила она. По словам Риберы, блок "пытался быть любезным, чтобы посмотреть, как мы можем восстановить доверительные отношения" с США. При этом она отметила, что если Трамп подорвет это доверие, угрожая потребовать смягчения регулирования для крупных технологических компаний, "конечно, мы должны придерживаться очень четких посланий и ограничений, которые мы пытались отразить с самого начала". В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.*компания запрещена в РФ как экстремистская.
сша
вашингтон
брюссель
сша, вашингтон, брюссель, дональд трамп, ес, apple
Экономика, США, ВАШИНГТОН, Брюссель, Дональд Трамп, ЕС, Apple
09:02 29.08.2025
 
ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США, заявили в ЕК

Зампред ЕК Рибера: ЕС продолжит расследования в отношении техногигантов США

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ЕС не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X, Apple и Meta*, и блоку следует быть готовым проявить "мужество" и отказаться от торгового соглашения с США, заявила в интервью газете Financial Times заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, причастные к торговым переговорам ЕС и США, Вашингтон настаивал на внесении изменений в цифровые правила евроблока.
"Атака Трампа на цифровые правила и налоги совпадает с необходимостью принятия Брюсселем решения о дальнейших действиях в отношении ряда расследований деятельности американских технологических компаний, включая X, Apple и Meta*... Рибера заявил, что блок не будет воздерживаться от проведения этих расследований и обеспечения соблюдения своего цифрового регулирования из-за угроз Трампа", - пишет газета.
По мнению Риберы, ЕС следует "избегать соблазна подчиниться чужим интересам" и не принимать никаких принудительных мер со стороны США.
"Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти способы решения проблем и разногласий, но мы не можем принять всё, что они (США - ред.) требуют ... Мы не можем подчиняться воле третьей страны", - заявила она.
По словам Риберы, блок "пытался быть любезным, чтобы посмотреть, как мы можем восстановить доверительные отношения" с США. При этом она отметила, что если Трамп подорвет это доверие, угрожая потребовать смягчения регулирования для крупных технологических компаний, "конечно, мы должны придерживаться очень четких посланий и ограничений, которые мы пытались отразить с самого начала".
В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
*компания запрещена в РФ как экстремистская.
Экономика США ВАШИНГТОН Брюссель Дональд Трамп ЕС Apple
 
 
Заголовок открываемого материала