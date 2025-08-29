https://1prime.ru/20250829/evrosoyuz-861431924.html
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России - 29.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России
Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своей публикации в соцсети Х."Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — отметил он.По мнению французского политика, Евросоюз стремится к бесконечной войне, чтобы привести континент в полный хаос.На днях фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над использованием российских активов для нужд Украины и что вскоре будет введен девятнадцатый пакет санкций.В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже обладает "иммунитетом" к санкциям. Также крупнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия, заявили, что санкции со стороны США не заставят их прекратить взаимодействие с Россией.
