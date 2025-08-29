https://1prime.ru/20250829/evrosoyuz-861431924.html

Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России

Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России - 29.08.2025, ПРАЙМ

Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России

Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T11:07+0300

2025-08-29T11:07+0300

2025-08-29T11:07+0300

мировая экономика

россия

москва

франция

украина

урсула фон дер ляйен

дмитрий песков

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своей публикации в соцсети Х."Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — отметил он.По мнению французского политика, Евросоюз стремится к бесконечной войне, чтобы привести континент в полный хаос.На днях фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над использованием российских активов для нужд Украины и что вскоре будет введен девятнадцатый пакет санкций.В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже обладает "иммунитетом" к санкциям. Также крупнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия, заявили, что санкции со стороны США не заставят их прекратить взаимодействие с Россией.

https://1prime.ru/20250829/sanktsii-861430758.html

москва

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, москва, франция, украина, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес