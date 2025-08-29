Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России - 29.08.2025
https://1prime.ru/20250829/evrosoyuz-861431924.html
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России - 29.08.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России
Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:07+0300
2025-08-29T11:07+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своей публикации в соцсети Х.&quot;Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы&quot;, — отметил он.По мнению французского политика, Евросоюз стремится к бесконечной войне, чтобы привести континент в полный хаос.На днях фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над использованием российских активов для нужд Украины и что вскоре будет введен девятнадцатый пакет санкций.В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже обладает "иммунитетом" к санкциям. Также крупнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия, заявили, что санкции со стороны США не заставят их прекратить взаимодействие с Россией.
мировая экономика, россия, москва, франция, украина, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес
11:07 29.08.2025
 
Во Франции раскрыли новый план Евросоюза против России

Филиппо: угрозы фон дер Ляйен раскрыли планы по срыву мирных усилий по Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Угрозы, высказанные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в адрес России, выявили намерения помешать процессу мирного урегулирования в Украине, утверждает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своей публикации в соцсети Х.

"Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такая у ЕС повестка, раскрытая в новом заявлении Урсулы", — отметил он.

По мнению французского политика, Евросоюз стремится к бесконечной войне, чтобы привести континент в полный хаос.
На днях фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над использованием российских активов для нужд Украины и что вскоре будет введен девятнадцатый пакет санкций.
В Москве неоднократно заявляли, что страна справится с давлением от санкций, которые Запад начал применять несколько лет назад и продолжает усиливать. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уже обладает "иммунитетом" к санкциям. Также крупнейшие экономические партнеры России — Китай, Индия и Бразилия, заявили, что санкции со стороны США не заставят их прекратить взаимодействие с Россией.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Страны ЕС обсуждают вторичные санкции против России, заявила Каллас
