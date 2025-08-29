Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии снизилась в 2,5 раза - 29.08.2025
Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии снизилась в 2,5 раза
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fesco по МСФО в прошлом полугодии составила 709 миллионов рублей, уменьшившись более чем в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов компании. При этом выручка группы по итогам полугодия выросла на 11,9%, до 87,708 миллиарда рублей.
Экономика, Бизнес, FESCO
18:34 29.08.2025
 
Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии снизилась в 2,5 раза

Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии сократилась более чем в два раза

© РИА Новости . Виталий Аньков
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fesco по МСФО в прошлом полугодии составила 709 миллионов рублей, уменьшившись более чем в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов компании.
При этом выручка группы по итогам полугодия выросла на 11,9%, до 87,708 миллиарда рублей.
