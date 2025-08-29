https://1prime.ru/20250829/fesco-861462569.html

Чистая прибыль Fesco по МСФО в I полугодии снизилась в 2,5 раза

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Fesco по МСФО в прошлом полугодии составила 709 миллионов рублей, уменьшившись более чем в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, следует из материалов компании. При этом выручка группы по итогам полугодия выросла на 11,9%, до 87,708 миллиарда рублей.

