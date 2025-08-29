https://1prime.ru/20250829/filippo-861437148.html

Во Франции осудили заявление главы ЕК о российских активах

Во Франции осудили заявление главы ЕК о российских активах

2025-08-29T13:01+0300

ПАРИЖ, 29 авг - ПРАЙМ. Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российских активах демонстрирует стремление Евросоюза сделать урегулирование украинского конфликта абсолютно невозможным, заявил в пятницу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России. "Безумная агрессивность и незаконные меры, чтобы сделать мир абсолютно невозможным. Такова программа ЕС, изложенная в новом заявлении Урсулы фон дер Ляйен", - прокомментировал ее слова Филиппо в соцсети X. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС , в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

