https://1prime.ru/20250829/flag-861448376.html
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины
На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:12+0300
2025-08-29T15:12+0300
2025-08-29T15:12+0300
общество
мировая экономика
прага
эфиопия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy. "Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека известных как Люси и Селам и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации. В статье отмечается, что изначально планировалось оставить украинский флаг рядом с выставочным баннером, но против этого выступили представители из Эфиопии. Уточняется, что многие местные жители были недовольны тем, что на фасаде Национального музея развевался флаг другой страны, и некоторые из тех, кто критиковал это решение, сталкивались с притеснениями со стороны властей.
https://1prime.ru/20250829/zelenskiy-861439535.html
прага
эфиопия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, прага, эфиопия, украина
Общество , Мировая экономика, Прага, ЭФИОПИЯ, УКРАИНА
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины
PL: флаг Украины на чешском Национальном музее поменяли на обезьяну