СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины - 29.08.2025
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины
общество
мировая экономика
прага
эфиопия
украина
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy. "Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека известных как Люси и Селам и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации. В статье отмечается, что изначально планировалось оставить украинский флаг рядом с выставочным баннером, но против этого выступили представители из Эфиопии. Уточняется, что многие местные жители были недовольны тем, что на фасаде Национального музея развевался флаг другой страны, и некоторые из тех, кто критиковал это решение, сталкивались с притеснениями со стороны властей.
прага
эфиопия
украина
15:12 29.08.2025
 
СМИ: в Чехии нашли необычную замену флагу Украины

Флаг Украины
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy.
"Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека известных как Люси и Селам и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что изначально планировалось оставить украинский флаг рядом с выставочным баннером, но против этого выступили представители из Эфиопии.
Уточняется, что многие местные жители были недовольны тем, что на фасаде Национального музея развевался флаг другой страны, и некоторые из тех, кто критиковал это решение, сталкивались с притеснениями со стороны властей.
