На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy. | 29.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. На здании Национального музея в Праге украинский флаг заменили на баннер с изображением обезьяны, сообщает Parlamentní listy. "Почему же флаг убрали? Причина в редкой выставке, которая сейчас проходит в Национальном музее. Это уникальная экспозиция, состоящая из останков предков человека известных как Люси и Селам и привезенная в Чешскую Республику из Эфиопии. Теперь на фасаде Национального музея красуется реклама этой выставки", — говорится в публикации. В статье отмечается, что изначально планировалось оставить украинский флаг рядом с выставочным баннером, но против этого выступили представители из Эфиопии. Уточняется, что многие местные жители были недовольны тем, что на фасаде Национального музея развевался флаг другой страны, и некоторые из тех, кто критиковал это решение, сталкивались с притеснениями со стороны властей.

