https://1prime.ru/20250829/fns--861444771.html

Космическая компания SR Space признана банкротом

Космическая компания SR Space признана банкротом - 29.08.2025, ПРАЙМ

Космическая компания SR Space признана банкротом

Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T14:21+0300

2025-08-29T14:21+0300

2025-08-29T14:21+0300

экономика

технологии

бизнес

финансы

рф

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83433/32/834333225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be78a33727eea28c8579694250f3e95f.jpg

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По состоянию на 01.07.2025 задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме составляет 5.035.109,14 рублей, в том числе 4.383.262,63 рублей – основной долг, 648.846,51 рублей - пени, 3.000,00 рублей – штрафы", – говорится в материалах суда. Требования ФНС РФ в лице московской налоговой инспекции №4 в общем размере более 5 миллионов рублей суд включил в реестр требований кредиторов ООО "СР Спейс". В решении суда отмечается, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника – в ее отношении сразу открыта процедура конкурсного производства, минуя стадию наблюдения. В своем заявлении ФНС указала, что, согласно учетным данным, права на объекты движимого и недвижимого имуществ за ООО "СР Спейс" не зарегистрированы, что подтверждает "наличие первого признака отсутствующего должника – отсутствие имущества должника или денежных средств, необходимых для введения процедуры банкротства". Финансирование процедуры ФНС взяла на себя. При этом в материалах суда поясняется, что в случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства суд может перейти к обычной процедуре банкротства. "Дополнительно суд отмечает, что признание должника банкротом как отсутствующего должника не исключает возможность восстановления его платежеспособности с использованием реабилитационных процедур, в частности процедуры мирового соглашения", - указал суд. Ранее в пятницу гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил РИА Новости, что компания подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, и продолжает работать над основными проектами разработки ракет и спутников и аналитики данных. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".

https://1prime.ru/20250825/mks-861212897.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, финансы, рф, фнс россии