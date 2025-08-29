https://1prime.ru/20250829/fns--861444771.html
Космическая компания SR Space признана банкротом
Космическая компания SR Space признана банкротом - 29.08.2025, ПРАЙМ
Космическая компания SR Space признана банкротом
Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T14:21+0300
2025-08-29T14:21+0300
2025-08-29T14:21+0300
экономика
технологии
бизнес
финансы
рф
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/32/834333225_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be78a33727eea28c8579694250f3e95f.jpg
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По состоянию на 01.07.2025 задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме составляет 5.035.109,14 рублей, в том числе 4.383.262,63 рублей – основной долг, 648.846,51 рублей - пени, 3.000,00 рублей – штрафы", – говорится в материалах суда. Требования ФНС РФ в лице московской налоговой инспекции №4 в общем размере более 5 миллионов рублей суд включил в реестр требований кредиторов ООО "СР Спейс". В решении суда отмечается, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника – в ее отношении сразу открыта процедура конкурсного производства, минуя стадию наблюдения. В своем заявлении ФНС указала, что, согласно учетным данным, права на объекты движимого и недвижимого имуществ за ООО "СР Спейс" не зарегистрированы, что подтверждает "наличие первого признака отсутствующего должника – отсутствие имущества должника или денежных средств, необходимых для введения процедуры банкротства". Финансирование процедуры ФНС взяла на себя. При этом в материалах суда поясняется, что в случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства суд может перейти к обычной процедуре банкротства. "Дополнительно суд отмечает, что признание должника банкротом как отсутствующего должника не исключает возможность восстановления его платежеспособности с использованием реабилитационных процедур, в частности процедуры мирового соглашения", - указал суд. Ранее в пятницу гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил РИА Новости, что компания подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, и продолжает работать над основными проектами разработки ракет и спутников и аналитики данных. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
https://1prime.ru/20250825/mks-861212897.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/32/834333225_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_18a6afd2121709918b39939457020d0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, финансы, рф, фнс россии
Экономика, Технологии, Бизнес, Финансы, РФ, ФНС России
Космическая компания SR Space признана банкротом
ФНС признала космическую компанию SR Space банкротом из-за долга в пять миллионов рублей
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По состоянию на 01.07.2025 задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме составляет 5.035.109,14 рублей, в том числе 4.383.262,63 рублей – основной долг, 648.846,51 рублей - пени, 3.000,00 рублей – штрафы", – говорится в материалах суда.
Требования ФНС РФ в лице московской налоговой инспекции №4 в общем размере более 5 миллионов рублей суд включил в реестр требований кредиторов ООО "СР Спейс".
В решении суда отмечается, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника – в ее отношении сразу открыта процедура конкурсного производства, минуя стадию наблюдения.
В своем заявлении ФНС указала, что, согласно учетным данным, права на объекты движимого и недвижимого имуществ за ООО "СР Спейс" не зарегистрированы, что подтверждает "наличие первого признака отсутствующего должника – отсутствие имущества должника или денежных средств, необходимых для введения процедуры банкротства". Финансирование процедуры ФНС взяла на себя.
При этом в материалах суда поясняется, что в случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства суд может перейти к обычной процедуре банкротства.
"Дополнительно суд отмечает, что признание должника банкротом как отсутствующего должника не исключает возможность восстановления его платежеспособности с использованием реабилитационных процедур, в частности процедуры мирового соглашения", - указал суд.
Ранее в пятницу гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил РИА Новости, что компания подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, и продолжает работать над основными проектами разработки ракет и спутников и аналитики данных.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX