Космическая компания SR Space признана банкротом
Космическая компания SR Space признана банкротом
МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По состоянию на 01.07.2025 задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме составляет 5.035.109,14 рублей, в том числе 4.383.262,63 рублей – основной долг, 648.846,51 рублей - пени, 3.000,00 рублей – штрафы", – говорится в материалах суда. Требования ФНС РФ в лице московской налоговой инспекции №4 в общем размере более 5 миллионов рублей суд включил в реестр требований кредиторов ООО "СР Спейс". В решении суда отмечается, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника – в ее отношении сразу открыта процедура конкурсного производства, минуя стадию наблюдения. В своем заявлении ФНС указала, что, согласно учетным данным, права на объекты движимого и недвижимого имуществ за ООО "СР Спейс" не зарегистрированы, что подтверждает "наличие первого признака отсутствующего должника – отсутствие имущества должника или денежных средств, необходимых для введения процедуры банкротства". Финансирование процедуры ФНС взяла на себя. При этом в материалах суда поясняется, что в случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства суд может перейти к обычной процедуре банкротства. "Дополнительно суд отмечает, что признание должника банкротом как отсутствующего должника не исключает возможность восстановления его платежеспособности с использованием реабилитационных процедур, в частности процедуры мирового соглашения", - указал суд. Ранее в пятницу гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил РИА Новости, что компания подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, и продолжает работать над основными проектами разработки ракет и спутников и аналитики данных. SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
14:21 29.08.2025
 
Космическая компания SR Space признана банкротом

ФНС признала космическую компанию SR Space банкротом из-за долга в пять миллионов рублей

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Частная российская космическая компания SR Space признана банкротом по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России из-за долга в размере чуть более 5 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По состоянию на 01.07.2025 задолженность в бюджет и внебюджетные фонды в общей сумме составляет 5.035.109,14 рублей, в том числе 4.383.262,63 рублей – основной долг, 648.846,51 рублей - пени, 3.000,00 рублей – штрафы", – говорится в материалах суда.
Требования ФНС РФ в лице московской налоговой инспекции №4 в общем размере более 5 миллионов рублей суд включил в реестр требований кредиторов ООО "СР Спейс".
В решении суда отмечается, что компания признана банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника – в ее отношении сразу открыта процедура конкурсного производства, минуя стадию наблюдения.
В своем заявлении ФНС указала, что, согласно учетным данным, права на объекты движимого и недвижимого имуществ за ООО "СР Спейс" не зарегистрированы, что подтверждает "наличие первого признака отсутствующего должника – отсутствие имущества должника или денежных средств, необходимых для введения процедуры банкротства". Финансирование процедуры ФНС взяла на себя.
При этом в материалах суда поясняется, что в случае обнаружения имущества должника в ходе конкурсного производства суд может перейти к обычной процедуре банкротства.
"Дополнительно суд отмечает, что признание должника банкротом как отсутствующего должника не исключает возможность восстановления его платежеспособности с использованием реабилитационных процедур, в частности процедуры мирового соглашения", - указал суд.
Ранее в пятницу гендиректор SR Space Олег Мансуров сообщил РИА Новости, что компания подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела, и продолжает работать над основными проектами разработки ракет и спутников и аналитики данных.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
Грузовой корабль Dragon совершил успешную стыковку с МКС - SpaceX
25 августа, 15:00
 
Заголовок открываемого материала