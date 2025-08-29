https://1prime.ru/20250829/frantsiya-861425722.html

ВВП Франции вырос во втором квартале

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля. ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee. Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,5%, а импорт - на 1,3%. В первом квартале экспорт снизился на 1,2%, импорт - вырос на 0,4%.

