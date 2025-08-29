https://1prime.ru/20250829/frantsiya-861425722.html
ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции вырос во втором квартале - 29.08.2025, ПРАЙМ
ВВП Франции вырос во втором квартале
ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:58+0300
2025-08-29T09:58+0300
2025-08-29T09:58+0300
экономика
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e9ce2cbdfe62ed3b06d467c997d6e2ed.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля. ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee. Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,5%, а импорт - на 1,3%. В первом квартале экспорт снизился на 1,2%, импорт - вырос на 0,4%.
https://1prime.ru/20250829/tramp-861414964.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425570_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d59121d6055227e170ebe6f732501ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция
ВВП Франции вырос во втором квартале
Insee: ВВП Франции во втором квартале 2025 года вырос на 0,3%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля.
ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee.
Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,5%, а импорт - на 1,3%.
В первом квартале экспорт снизился на 1,2%, импорт - вырос на 0,4%.
Во Франции раскрыли, как Трамп относится к Киеву