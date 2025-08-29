Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВВП Франции вырос во втором квартале - 29.08.2025
ВВП Франции вырос во втором квартале
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля. ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee. Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,5%, а импорт - на 1,3%. В первом квартале экспорт снизился на 1,2%, импорт - вырос на 0,4%.
09:58 29.08.2025
 
ВВП Франции вырос во втором квартале

Insee: ВВП Франции во втором квартале 2025 года вырос на 0,3%

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ВВП Франции во втором квартале 2025 года, по окончательной оценке, вырос на 0,3% в квартальном выражении, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в конце июля.
ВВП страны в первом квартале поднялся на 0,1% к четвертому кварталу, сообщает Insee.
Ведомство также указывает, что экспорт за второй квартал вырос на 0,5%, а импорт - на 1,3%.
В первом квартале экспорт снизился на 1,2%, импорт - вырос на 0,4%.
