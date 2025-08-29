Крупнейшая конфедерация профсоюзов Франции объявила о демонстрациях

https://1prime.ru/20250829/frantsiya-861439868.html

ПАРИЖ, 29 авг - ПРАЙМ. Крупнейшая по числу сторонников во Франции конфедерация профсоюзов "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) объявила в пятницу о проведении протестных демонстраций по всей стране против предлагаемых правительством мер бюджетной экономии. "Сегодня наши организации призывают к проведению 18 сентября 2025 года дня мобилизации по всей территории страны, включая забастовки и демонстрации", - заявила на пресс-конференции генеральный секретарь конфедерации Марилиз Леон. Трансляция велась на телеканале BFMTV. По ее словам, необходимо закрыть "музей ужасов", представленный в проекте бюджета. Глава конфедерации заявила, что социальные требования должны приниматься во внимание, подчеркнув необходимость справедливого налогообложения, помощи предприятиям и повышения уровня социальной защиты, а также отказ от пенсионного возраста в 64 года. В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан. В последнее время французские СМИ активно обсуждают возникшие в сети призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции с 10 сентября. По их информации, соответствующие сообщения стали распространяться с июля 2025 года в знак протеста против мер бюджетной экономии действующего правительства премьера Франсуа Байру. Хотя у движения нет централизованной организации, среди его сторонников уже были замечены, в частности, бывшие участники протестов "желтых жилетов". Кроме того, о бойкоте начали высказываться видные политики. Так, в пятницу лидер французских левых, основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал присоединиться к акции протеста. Согласно опросу исследовательской компании Toluna Harris Interactive, всеобщий бойкот поддерживают 63% населения страны.

