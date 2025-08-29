Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются к концу недели - 29.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются к концу недели
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу сокращаются на фоне сезона отчетности и в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. | 29.08.2025
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу сокращаются на фоне сезона отчетности и в ожидании статистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,33% - до 45 553 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,53%, до 23 642,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 – на 0,34%, до 6 495,5 пункта. Днем ранее рынки США выросли, в том числе индекс широкого рынка S&amp;P 500 вновь обновил исторический рекорд в ходе торгов. Акции американского производителя персональных компьютеров Dell Technologies падают в цене до открытия торгов на 7%. Во втором квартале текущего финансового года (завершился 1 августа) выручка компании поднялась на 19% в годовом выражении, до 29,776 миллиарда долларов, при прогнозе в 29,2 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара при прогнозе в 2,29 доллара. При этом прогноз по показателю в третьем квартале фингода составил 2,45 доллара, тогда как рынки ожидали прогноза в 2,55 доллара на акцию. Бумаги американского ритейлера одежды Gap на предторгах дешевеют на 2,5%. Во втором квартале фингода (завершился 2 августа) выручка компании практически не изменилась в годовом выражении, составив 3,725 миллиарда долларов, что совпало с прогнозом. Сопоставимые продажи выросли на 1% к аналогичному периоду прошлого года, что оказалось слабее прогноза роста на 2,26%. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,57 доллара с 0,54 доллара годом ранее при прогнозе в 0,55 доллара. Позднее в пятницу будет опубликован индекс цен на личное потребление (PCE), который учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США в решениях по учетной ставке. Также станут известны данные о доходах и расходах населения Штатов, а также окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Статистика из США может отразиться на стоимости доллара.
