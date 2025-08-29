https://1prime.ru/20250829/gaz-861448189.html
СМИ: Китай заинтересован в росте поставок газа по "Силе Сибири"
СМИ: Китай заинтересован в росте поставок газа по "Силе Сибири" - 29.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Китай заинтересован в росте поставок газа по "Силе Сибири"
Китай заинтересован в росте поставок газа из России по действующему газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров год, пишет агентство Рейтер со ссылкой... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T15:20+0300
2025-08-29T15:20+0300
2025-08-29T15:20+0300
энергетика
газ
россия
китай
пекин
сила сибири
газпром
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Китай заинтересован в росте поставок газа из России по действующему газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров год, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут переговоры об увеличении поставок по трубопроводу "Сила Сибири 1" на 6 миллиардов кубометров в год с 2031 года", - пишет Рейтер со ссылкой на источник в отрасли в Пекине. Второй источник добавил, что китайская PipeChina начала исследование по расширению своей внутренней трубопроводной сети в рамках подготовки к росту поставок газа по "Силе Сибири". Строительство может начаться во второй половине 2026 года, добавило агентство. Президент России Владимир Путин в ходе предстоящей поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Начало рабочей программы Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья, 31 августа. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности с "Силой Сибири" достигнет 48 миллиардов кубометров в год. Также проектируется газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. В долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет. По прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035-2040 годам его потребление увеличится и достигнет 600-650 миллиардов кубометров.
https://1prime.ru/20250829/miller-861443860.html
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, китай, пекин, сила сибири, газпром, cnpc
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Сила Сибири, Газпром, CNPC
СМИ: Китай заинтересован в росте поставок газа по "Силе Сибири"
Reuters: Китай заинтересован в росте поставок газа из России по "Силе Сибири"
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Китай заинтересован в росте поставок газа из России по действующему газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров год, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут переговоры об увеличении поставок по трубопроводу "Сила Сибири 1" на 6 миллиардов кубометров в год с 2031 года", - пишет Рейтер со ссылкой на источник в отрасли в Пекине.
Второй источник добавил, что китайская PipeChina начала исследование по расширению своей внутренней трубопроводной сети в рамках подготовки к росту поставок газа по "Силе Сибири". Строительство может начаться во второй половине 2026 года, добавило агентство.
Президент России Владимир Путин в ходе предстоящей поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Начало рабочей программы Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья, 31 августа.
Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год.
В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности с "Силой Сибири" достигнет 48 миллиардов кубометров в год.
Также проектируется газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год.
В долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет. По прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035-2040 годам его потребление увеличится и достигнет 600-650 миллиардов кубометров.
"Газпром" рассказал об увеличении поставок газа в Китай