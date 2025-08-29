https://1prime.ru/20250829/gaz-861448189.html

СМИ: Китай заинтересован в росте поставок газа по "Силе Сибири"

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Китай заинтересован в росте поставок газа из России по действующему газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров год, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники в отрасли. "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация ведут переговоры об увеличении поставок по трубопроводу "Сила Сибири 1" на 6 миллиардов кубометров в год с 2031 года", - пишет Рейтер со ссылкой на источник в отрасли в Пекине. Второй источник добавил, что китайская PipeChina начала исследование по расширению своей внутренней трубопроводной сети в рамках подготовки к росту поставок газа по "Силе Сибири". Строительство может начаться во второй половине 2026 года, добавило агентство. Президент России Владимир Путин в ходе предстоящей поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Начало рабочей программы Путина в Китае ожидается во второй половине воскресенья, 31 августа. Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC. Ежегодно, начиная с 2020 года, поставки идут с превышением годовых контрактных обязательств "Газпрома". 1 декабря 2024 года – на месяц раньше изначального срока – суточные поставки по газопроводу "Сила Сибири" были выведены на максимальный контрактный уровень. Проектная мощность газопровода - 38 миллиардов кубометров в год. В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 миллиардов кубометров и в совокупности с "Силой Сибири" достигнет 48 миллиардов кубометров в год. Также проектируется газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. В долгосрочной перспективе спрос на газ в Китае значительно вырастет. По прогнозам ряда китайских исследовательских агентств, к 2035-2040 годам его потребление увеличится и достигнет 600-650 миллиардов кубометров.

