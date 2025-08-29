https://1prime.ru/20250829/gazprom-861457895.html
"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC
"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC
"Газпром" в ходе официального визита президента России Владимира Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой... | 29.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" в ходе официального визита президента России Владимира Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил журналистам в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков. "В основном будет акцентировано, что подписаны важные соглашения по линии "Газпрома" и Китайской национальной нефтегазовой корпорации", - сказал Ушаков. "Там три документа будет подписано. Я не буду сейчас их анонсировать", - добавил он. Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай.
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" в ходе официального визита президента России Владимира Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил журналистам в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков.
"В основном будет акцентировано, что подписаны важные соглашения по линии "Газпрома" и Китайской национальной нефтегазовой корпорации", - сказал Ушаков.
"Там три документа будет подписано. Я не буду сейчас их анонсировать", - добавил он.
Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай.
