"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC

"Газпром" в рамках визита Путина в Китай подпишет важные документы с CNPC

2025-08-29T17:16+0300

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. "Газпром" в ходе официального визита президента России Владимира Путина в КНР планирует подписать важные документы с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщил журналистам в пятницу помощник президента России Юрий Ушаков. "В основном будет акцентировано, что подписаны важные соглашения по линии "Газпрома" и Китайской национальной нефтегазовой корпорации", - сказал Ушаков. "Там три документа будет подписано. Я не буду сейчас их анонсировать", - добавил он. Путин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. А также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В минувшую среду его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал беспрецедентным будущий визит главы российского государства в Китай.

