"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие
"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие - 29.08.2025, ПРАЙМ
"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие
Общий долг "Газпрома" по МСФО за первое полугодие сократился до 6 триллионов рублей, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T18:24+0300
2025-08-29T18:30+0300
финансы
россия
фамил садыгов
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/82206/14/822061457_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_09323f5529f0e71acb872a3b0d98fbf3.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Общий долг "Газпрома" по МСФО за первое полугодие сократился до 6 триллионов рублей, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. "Существенно снизился общий долг — до 6 триллионов рублей. За отчетный период показатель сократился на 637 миллиардов рублей, в значительной степени благодаря укреплению курса рубля", — приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
Новости
ru-RU
финансы, россия, фамил садыгов, газпром
Финансы, РОССИЯ, Фамил Садыгов, Газпром
18:24 29.08.2025 (обновлено: 18:30 29.08.2025)
 
"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие

Общий долг "Газпрома" по МСФО за I полугодие сократился на 637 миллиардов рублей

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Общий долг "Газпрома" по МСФО за первое полугодие сократился до 6 триллионов рублей, сообщил зампред правления Фамил Садыгов.
"Существенно снизился общий долг — до 6 триллионов рублей. За отчетный период показатель сократился на 637 миллиардов рублей, в значительной степени благодаря укреплению курса рубля", — приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
  • Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 5,72% и составила 983,135 миллиарда рублей. Выручка от продаж снизилась на 1,9% — до 4,99 триллиона рублей.
  • Прибыль компании до вычета затрат и налогов (EBITDA) составила 1,547 триллиона рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. За апрель-июнь 2025 года EBITDA выросла на 28% относительно аналогичного периода 2024 года — в том числе благодаря снижению операционных расходов.
  • Коэффициент чистый долг к EBITDA "Газпрома" по МСФО уменьшился до 1,71 с 1,83 на конец 2024 года.
  • Свободный денежный поток был положительным и составил 281 миллиард рублей после отрицательного годом ранее.
  • Капитальные вложения составили 1,35 триллиона рублей против 1,304 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2024 года. Таким образом, показатель увеличился примерно на 3,5%.
ФинансыРОССИЯФамил СадыговГазпром
 
 
