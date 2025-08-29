"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие
Общий долг "Газпрома" по МСФО за I полугодие сократился на 637 миллиардов рублей
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Общий долг "Газпрома" по МСФО за первое полугодие сократился до 6 триллионов рублей, сообщил зампред правления Фамил Садыгов.
"Существенно снизился общий долг — до 6 триллионов рублей. За отчетный период показатель сократился на 637 миллиардов рублей, в значительной степени благодаря укреплению курса рубля", — приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.
- Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 5,72% и составила 983,135 миллиарда рублей. Выручка от продаж снизилась на 1,9% — до 4,99 триллиона рублей.
- Прибыль компании до вычета затрат и налогов (EBITDA) составила 1,547 триллиона рублей, что на 6% больше, чем годом ранее. За апрель-июнь 2025 года EBITDA выросла на 28% относительно аналогичного периода 2024 года — в том числе благодаря снижению операционных расходов.
- Коэффициент чистый долг к EBITDA "Газпрома" по МСФО уменьшился до 1,71 с 1,83 на конец 2024 года.
- Свободный денежный поток был положительным и составил 281 миллиард рублей после отрицательного годом ранее.
- Капитальные вложения составили 1,35 триллиона рублей против 1,304 триллиона рублей по состоянию на 30 июня 2024 года. Таким образом, показатель увеличился примерно на 3,5%.