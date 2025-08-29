https://1prime.ru/20250829/gazprom-861462044.html

"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие

"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие - 29.08.2025, ПРАЙМ

"Газпром" отчитался о финансовых показателях за I полугодие

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Общий долг "Газпрома" по МСФО за первое полугодие сократился до 6 триллионов рублей, сообщил зампред правления Фамил Садыгов. "Существенно снизился общий долг — до 6 триллионов рублей. За отчетный период показатель сократился на 637 миллиардов рублей, в значительной степени благодаря укреплению курса рубля", — приводятся в Telegram-канале "Газпрома" слова Садыгова.

