ГП потребовала вернуть в собственность России "Издательство "Музыка"

МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства акции компании "Издательство "Музыка" - крупнейшего нотного хранилища страны, собственником которого в результате незаконной приватизации стали член Российской академии художеств гражданин США Марк Зильберквит и его близкие, следует из иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор". "Это системная работа, проводимая Генеральной прокуратурой РФ в рамках противодействия коррупции по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова, так как требования антикоррупционного и антиотмывочного законодательства распространяются на всех физических и юридических лиц", - рассказали РИА Новости в прокуратуре. Как указывается в документе, исковое заявление связано с работой издательства "Музыка", которое, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России". В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности. "Однако надзорными мероприятиями установлено, что Зильберквит М.А., являющийся гражданином США, имел намерения лишить РФ принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность", - утверждается в иске. По данным Генпрокуратуры, в 2003 году он учредил ООО "Гамма-Пресс", а в 2004-м – ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые на момент создания активами не обладали. Далее Зильберквит инициировал процесс акционирования госпредприятия с последующей его приватизацией. И ФГУП "Издательство "Музыка" стало ОАО "Издательство "Музыка", в котором 100% акций принадлежало государству. После чего Зильберквит с привлечением ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" организовал фиктивный аукцион по продаже акций, и их владельцем стало издательство "Гамма-Пресс". Стоимость сделки составила 8,4 миллиона рублей. Доли же в уставном капитале "Гаммы-Пресс", как отмечается в иске, распределились следующим образом: Зильберквит – 90%, его супруга, также гражданка США – 10%; в ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" Зильберквиту принадлежит 90%, дочери его делового партнера Анастасии Юргенсон – 10%. В иске подчеркивается, что передача нотной библиотеки издательства в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. Но Зильберквит определил балансовую стоимость фонда равной нулю и присвоил его. Далее оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы. "Поведение ответчиков носит антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер. Они противны основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлось извлечение коррупционного дохода и его легализация, сокрытие от контролирующих органов и получение противоправного обогащения… При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, принадлежащее Зильберквиту М.А., Зильберквит Е.С., Юргенсон А.Б. имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции, подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске. Генеральная прокуратура РФ попросила суд обратить в доход государства акции (всего 10849 штук) АО "Издательство "Музыка", зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс", а также доли ответчиков в "Гамме-Пресс" и в "Музыкальном издательстве "П.Юргенсон". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство требует наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, запретить действия, связанные с выводом средств из них, а также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество. Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска. Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
Ответчиками по исковому заявлению, направленному заместителем генпрокурора в Перовский районный суд Москвы, выступают имеющие гражданство США супруги Марк и Елена Зильберквит, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО "Издательство "Гамма-Пресс". В качестве третьих лиц указаны АО "Издательство "Музыка", ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон" и АО "ВТБ Регистратор".
"Это системная работа, проводимая Генеральной прокуратурой РФ в рамках противодействия коррупции по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова, так как требования антикоррупционного и антиотмывочного законодательства распространяются на всех физических и юридических лиц", - рассказали РИА Новости в прокуратуре.
Как указывается в документе, исковое заявление связано с работой издательства "Музыка", которое, по данным Генпрокуратуры, ведет свою историю с XIX века и является "богатейшим хранилищем многотомных нотных изданий, являющихся культурным достоянием многонационального народа России".
В августе 2004 года предприятие было преобразовано в ФГУП "Издательство "Музыка" и передано в ведение министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. В марте того же года директором издательства стал Зильберквит, его должность предполагает отказ от предпринимательской и иной деятельности.
"Однако надзорными мероприятиями установлено, что Зильберквит М.А., являющийся гражданином США, имел намерения лишить РФ принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность", - утверждается в иске.
По данным Генпрокуратуры, в 2003 году он учредил ООО "Гамма-Пресс", а в 2004-м – ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон", которые на момент создания активами не обладали. Далее Зильберквит инициировал процесс акционирования госпредприятия с последующей его приватизацией. И ФГУП "Издательство "Музыка" стало ОАО "Издательство "Музыка", в котором 100% акций принадлежало государству. После чего Зильберквит с привлечением ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" организовал фиктивный аукцион по продаже акций, и их владельцем стало издательство "Гамма-Пресс". Стоимость сделки составила 8,4 миллиона рублей.
Доли же в уставном капитале "Гаммы-Пресс", как отмечается в иске, распределились следующим образом: Зильберквит – 90%, его супруга, также гражданка США – 10%; в ООО "Музыкальное издательство П. Юргенсон" Зильберквиту принадлежит 90%, дочери его делового партнера Анастасии Юргенсон – 10%.
В иске подчеркивается, что передача нотной библиотеки издательства в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. Но Зильберквит определил балансовую стоимость фонда равной нулю и присвоил его. Далее оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование в России и запретил к ним бесплатный доступ. А затем он стал заключать контракты на печать музыкальной литературы.
"Поведение ответчиков носит антисоциальный, а их договоренности – ничтожный характер. Они противны основам правопорядка и нравственности, поскольку главной целью ответчиков являлось извлечение коррупционного дохода и его легализация, сокрытие от контролирующих органов и получение противоправного обогащения… При вышеизложенных и установленных обстоятельствах, принадлежащее Зильберквиту М.А., Зильберквит Е.С., Юргенсон А.Б. имущество, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции, подлежит обращению в доход государства", - подчеркивается в иске.
Генеральная прокуратура РФ попросила суд обратить в доход государства акции (всего 10849 штук) АО "Издательство "Музыка", зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс", а также доли ответчиков в "Гамме-Пресс" и в "Музыкальном издательстве "П.Юргенсон".
В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство требует наложить арест на доли в уставных капиталах предприятий, запретить действия, связанные с выводом средств из них, а также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество.
Кроме того, в иске Генпрокуратура требует запретить супругам Зельберквит и Анастасии Юргенсон выезд из России, а для этого обязать Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить неукоснительное соблюдение мер по обеспечению иска.
Как сообщается на официальном сайте Российской академии художеств, кандидат педагогических наук Зильберквит с 2023 года является ее почетным членом. С 2006 года - основатель и президент Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского.
