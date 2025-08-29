Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии оценили поддержку военной реформы Мерца среди компаний
В Германии оценили поддержку военной реформы Мерца среди компаний
бизнес
мировая экономика
украина
германия
фридрих мерц
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Крупные компании из восточной части Германии выразили нежелание поддерживать планы канцлера Фридриха Мерца по реформированию военной службы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Газета Berliner Zeitung связалась с рядом крупнейших компаний Восточной Германии, чтобы узнать, готовы ли они поддержать перевооружение бундесвера, предоставив резервистов. Большинство компаний уклонились от четкого ответа", — отмечается в статье. Единственной компанией, комментировавшей ситуацию, стала InfraLeuna GmbH, крупнейший оператор химического парка в Саксонии-Анхальт. Глава компании Кристоф Гюнтер сообщил, что ему не известно о каких-либо требованиях от Мерца, выходящих за рамки существующего законодательства. Он добавил, что многие сотрудники желают скорейшего окончания конфликта в Украине, но сомневаются, что содействие бундесверу ускорит путь к миру. В среду правительство Германии одобрило законопроект, предлагающий новую добровольную форму военной службы. Согласно законопроекту, все молодые мужчины, родившиеся после 31 декабря 2007 года, обязаны будут заполнить анкету с личными данными, включая вес и рост. Женщины смогут участвовать на добровольной основе. Планы включают восстановление, модернизацию и цифровизацию систем воинского учета.
украина
германия
бизнес, мировая экономика, украина, германия, фридрих мерц
Бизнес, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
05:00 29.08.2025
 
© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
МОСКВА, 29 августа — РИА Новости. Крупные компании из восточной части Германии выразили нежелание поддерживать планы канцлера Фридриха Мерца по реформированию военной службы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Газета Berliner Zeitung связалась с рядом крупнейших компаний Восточной Германии, чтобы узнать, готовы ли они поддержать перевооружение бундесвера, предоставив резервистов. Большинство компаний уклонились от четкого ответа", — отмечается в статье.
Единственной компанией, комментировавшей ситуацию, стала InfraLeuna GmbH, крупнейший оператор химического парка в Саксонии-Анхальт. Глава компании Кристоф Гюнтер сообщил, что ему не известно о каких-либо требованиях от Мерца, выходящих за рамки существующего законодательства. Он добавил, что многие сотрудники желают скорейшего окончания конфликта в Украине, но сомневаются, что содействие бундесверу ускорит путь к миру.
В среду правительство Германии одобрило законопроект, предлагающий новую добровольную форму военной службы. Согласно законопроекту, все молодые мужчины, родившиеся после 31 декабря 2007 года, обязаны будут заполнить анкету с личными данными, включая вес и рост. Женщины смогут участвовать на добровольной основе. Планы включают восстановление, модернизацию и цифровизацию систем воинского учета.
БизнесМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯФридрих Мерц
 
 
