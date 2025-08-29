https://1prime.ru/20250829/germaniya-861419004.html

Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики

Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% с 2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в пятницу, 29 августа, в 15.00 мск. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за текущий месяц. Аналитики предполагают, что показатель остался на уровне июля в 6,3%. В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Согласно ожиданиям, в июле они увеличились на 0,4% и 0,5% соответственно. В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предварительные данные показали, что в августе значение сократилось до 58,6 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 августа их число сократилось на одну - до 411 установок.

