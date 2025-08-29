Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/germaniya-861419004.html
Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики
Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% с 2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T08:08+0300
2025-08-29T08:08+0300
экономика
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% с 2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в пятницу, 29 августа, в 15.00 мск. В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за текущий месяц. Аналитики предполагают, что показатель остался на уровне июля в 6,3%. В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Согласно ожиданиям, в июле они увеличились на 0,4% и 0,5% соответственно. В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предварительные данные показали, что в августе значение сократилось до 58,6 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее. В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 августа их число сократилось на одну - до 411 установок.
https://1prime.ru/20250827/svyaz-861351873.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
08:08 29.08.2025
 
Годовая инфляция в Германии ускорилась до 2,1%, считают аналитики

Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в Германии в августе до 2,1%

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, согласно предварительной оценке, ускорилась до 2,1% с 2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в пятницу, 29 августа, в 15.00 мск.
В 10.55 мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует официальные данные по безработице в стране за текущий месяц. Аналитики предполагают, что показатель остался на уровне июля в 6,3%.
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Согласно ожиданиям, в июле они увеличились на 0,4% и 0,5% соответственно.
В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предварительные данные показали, что в августе значение сократилось до 58,6 пункта с 61,7 пункта месяцем ранее.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 августа их число сократилось на одну - до 411 установок.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток - 2
СМИ: в ФРГ нашли связь украинских спецслужб с подрывом "Северных потоков"
27 августа, 20:18
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала