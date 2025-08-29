https://1prime.ru/20250829/gosduma-861413585.html
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве - 29.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T03:22+0300
2025-08-29T03:22+0300
2025-08-29T03:22+0300
общество
бизнес
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861413585.jpg?1756426977
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
"Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года - федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", - сказала Стенякина.
Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.
"Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь - поправка в статью 135", - также рассказала депутат.
Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%.
"Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", - заключила политик.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, рф, госдума
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, Госдума
В Госдуме рассказали об изменениях в трудовом законодательстве
Депутат Стенякина: с 1 сентября подросткам с 14 лет разрешат работать в выходные
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. С 1 сентября работодателей и сотрудников в России ждет несколько важных изменений, в частности, подросткам с 14 лет может будет работать в выходные во время летних каникул, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.
"Уже с понедельника работодателей и сотрудников ждет сразу несколько важных изменений. Норма, которая начинает действовать с 1 сентября 2025 года - федеральный закон... №63-ФЗ "О внесении изменения в статью 268 Трудового кодекса РФ". Я была в числе соавторов этого закона, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные во время летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческого отряда", - сказала Стенякина.
Она отметила, что со следующего лета активная молодежь сможет воспользоваться возможностью подработать в выходные, когда услуги промоутеров, аниматоров, помощников на фестивалях и ярмарках востребованы больше всего.
"Вступает в силу федеральный закон №144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", который мы в Госдуме приняли в конце мая. Этот закон вносит поправки в семь статей ТК РФ, и самое главное здесь - поправка в статью 135", - также рассказала депутат.
Стенякина уточнила, что руководитель теперь не сможет оставить сотрудника без значительной части заработка, даже если по трудовому договору он считается премией. А месячный заработок после лишения премии или ее части, по ее словам, может уменьшиться только на 20%.
"Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей. Остальные поправки по федеральному закону №144-ФЗ носят технический характер", - заключила политик.