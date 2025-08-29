https://1prime.ru/20250829/griby-861414684.html

Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму

Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму - 29.08.2025, ПРАЙМ

Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму

Сбор грибов, которые входят в список охраняемых, может повлечь за собой наказание в виде тюремного срока, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T04:40+0300

2025-08-29T04:40+0300

2025-08-29T04:40+0300

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83362/07/833620798_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1af1c99779cb9448de36d031fd1995d9.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбор грибов, которые входят в список охраняемых, может повлечь за собой наказание в виде тюремного срока, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила эксперт, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами."Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметила юрист

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия