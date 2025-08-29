Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму - 29.08.2025
Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму
Сбор грибов, которые входят в список охраняемых, может повлечь за собой наказание в виде тюремного срока, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбор грибов, которые входят в список охраняемых, может повлечь за собой наказание в виде тюремного срока, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила эксперт, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами."Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметила юрист
04:40 29.08.2025
 
Юрист назвала грибы, за которые можно сесть в тюрьму

Юрист Георгиева: за сбор краснокнижных грибов можно попасть в тюрьму

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сбор грибов, которые входят в список охраняемых, может повлечь за собой наказание в виде тюремного срока, рассказала в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
По ее словам, уничтожение редких грибов повлечет за собой административную ответственность, а уничтожение краснокнижных экземпляров — уголовную. Также, пояснила эксперт, суровое наказание — от исправительных работ до реального срока — предусмотрено за сбор и продажу грибов, обладающих психотропными или наркотическими свойствами.
"Административная ответственность предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физического лица. Если правонарушение совершило юридическое лицо, штраф может составить от 300 тысяч до 1 миллиона рублей", — отметила юрист
 
