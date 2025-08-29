Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
07:27 29.08.2025
 
Из аэропорта Хабаровска начнут выполняться субсидированные рейсы

Из аэропорта Хабаровска начнут выполняться субсидированные рейсы авиакомпании "Аврора"

ЯКУТСК, 29 авг - ПРАЙМ. Еще в три дальневосточных города начнут выполняться субсидированные рейсы авиакомпании "Аврора" из аэропорта Хабаровска, сообщает пресс-служба международного аэропорта.
Как отметили в аэропорту, авиакомпания "Аэрофлот" объявила о расширении программы субсидированных рейсов между городами Дальнего Востока.
"Теперь из международного аэропорта Хабаровск по субсидированным тарифам жители ДФО могут вылететь в еще три города: Петропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-Сахалинск. Оператор рейсов – авиакомпания "Аврора", - рассказали в пресс-службе.
Субсидированными перевозками могут воспользоваться жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающий инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также лица, имеющие удостоверение многодетной семьи установленного образца.
 
