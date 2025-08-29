https://1prime.ru/20250829/iata-861440853.html

Грузовые авиаперевозки в мире выросли в июле

Грузовые авиаперевозки в мире выросли в июле - 29.08.2025, ПРАЙМ

Грузовые авиаперевозки в мире выросли в июле

Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 5,5% в годовом выражении после увеличения на 0,6% в июне, сообщает Международная ассоциация воздушного... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T13:22+0300

2025-08-29T13:22+0300

2025-08-29T13:22+0300

экономика

бизнес

европа

азия

азиатско-тихоокеанский регион

iata

https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 5,5% в годовом выражении после увеличения на 0,6% в июне, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "Спрос на грузовые авиаперевозки... вырос на 5,5% в годовом выражении в июле после роста на 0,6% в июне... что отражает восстановление рынка грузовых перевозок на фоне торговой войны", - говорится в сообщении. Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в июле увеличился на 6% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+11,1%). Показатель также увеличился в Африке (+9,4%) и Европе (+4,1%). Менее заметный рост наблюдался в Латинской Америке и Карибском бассейне (+2,4%), на Ближнем Востоке (+2,6%) и в Северной Америке (+0,7%). "Рост был зафиксирован на большинстве основных торговых маршрутов, за одним значительным исключением: Азия – Северная Америка, где спрос снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. По словам главы ассоциации, в августе, вероятно, станет более очевидным влияние изменения торговой политики США, но нужно сохранять и более широкий взгляд. "Пятая часть грузовых авиаперевозок осуществляется по торговому маршруту Европа – Азия, который в июле отмечал 29 месяцев непрерывного роста с увеличением на 13,5% в годовом выражении", - отмечает Уолш.

https://1prime.ru/20250630/rzhd-859033472.html

европа

азия

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, европа, азия, азиатско-тихоокеанский регион, iata