Грузовые авиаперевозки в мире выросли в июле

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в июле вырос на 5,5% в годовом выражении после увеличения на 0,6% в июне, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "Спрос на грузовые авиаперевозки... вырос на 5,5% в годовом выражении в июле после роста на 0,6% в июне... что отражает восстановление рынка грузовых перевозок на фоне торговой войны", - говорится в сообщении. Объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в июле увеличился на 6% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+11,1%). Показатель также увеличился в Африке (+9,4%) и Европе (+4,1%). Менее заметный рост наблюдался в Латинской Америке и Карибском бассейне (+2,4%), на Ближнем Востоке (+2,6%) и в Северной Америке (+0,7%). "Рост был зафиксирован на большинстве основных торговых маршрутов, за одним значительным исключением: Азия – Северная Америка, где спрос снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. По словам главы ассоциации, в августе, вероятно, станет более очевидным влияние изменения торговой политики США, но нужно сохранять и более широкий взгляд. "Пятая часть грузовых авиаперевозок осуществляется по торговому маршруту Европа – Азия, который в июле отмечал 29 месяцев непрерывного роста с увеличением на 13,5% в годовом выражении", - отмечает Уолш.
