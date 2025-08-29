Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы уменьшаются после публикации макростатистики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы уменьшаются после публикации макростатистики
Фондовые индексы Европы уменьшаются после публикации макростатистики - 29.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы уменьшаются после публикации макростатистики
Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах лета после выхода макростатистики, свидетельствуют данные бирж. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T11:43+0300
2025-08-29T11:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/75/766987506_0:109:1501:953_1920x0_80_0_0_55dcbd94b2399b82802aad85bd966fab.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах лета после выхода макростатистики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,24%, до 9 194,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 720,5 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 23 926,9 пункта. Инвесторы обратили внимание на европейскую макростатистику, опубликованную ранее в пятницу. В Германии безработица осталась в августе на июльской отметке в 6,3%, что совпало с ожиданиями. При этом число безработных в стране снизилось на 9 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч. Теперь инвесторы ждут публикации предварительных данных о годовой инфляции в этой стране. В свою очередь годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, замедлилась до 0,9% с 1% месяцем ранее. При этом только за август индекс потребительских цен вырос на 0,4%. А экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, что совпало с предварительной оценкой. Годовая инфляция в Испании, также по предварительным данным, составила 2,7% по итогам августа при прогнозе в 2,8%. Это самое высокое значение с февраля. При этом в августе индекс потребительских цен не изменился после дефляции в 0,1% в июле, ожидался рост на 0,1%.
11:43 29.08.2025
 
Фондовые индексы Европы уменьшаются после публикации макростатистики

Биржи Европы снижаются после выхода макростатистики

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на последних торгах лета после выхода макростатистики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 уменьшается на 0,24%, до 9 194,83 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 720,5 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 23 926,9 пункта.
Инвесторы обратили внимание на европейскую макростатистику, опубликованную ранее в пятницу. В Германии безработица осталась в августе на июльской отметке в 6,3%, что совпало с ожиданиями. При этом число безработных в стране снизилось на 9 тысяч при прогнозе увеличения на 10 тысяч.
Теперь инвесторы ждут публикации предварительных данных о годовой инфляции в этой стране.
В свою очередь годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, замедлилась до 0,9% с 1% месяцем ранее. При этом только за август индекс потребительских цен вырос на 0,4%. А экономика Франции в прошлом квартале, по окончательной оценке, выросла на 0,3% в квартальном выражении, что совпало с предварительной оценкой.
Годовая инфляция в Испании, также по предварительным данным, составила 2,7% по итогам августа при прогнозе в 2,8%. Это самое высокое значение с февраля. При этом в августе индекс потребительских цен не изменился после дефляции в 0,1% в июле, ожидался рост на 0,1%.
Фондовые индексы АТР в четверг преимущественно выросли
