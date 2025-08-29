Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в пятницу не показали однозначной динамики - 29.08.2025
Фондовые индексы АТР в пятницу не показали однозначной динамики
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись разнонаправленно после публикации макростатистики и на фоне динамики в США,... | 29.08.2025, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
индексы
япония
сша
южная корея
shenzhen composite
hang seng index
kospi
япония
сша
южная корея
11:48 29.08.2025 (обновлено: 11:49 29.08.2025)
 
Фондовые индексы АТР в пятницу не показали однозначной динамики

Биржи АТР закрылись разнонаправленно на статистике из Японии и Южной Кореи

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись разнонаправленно после публикации макростатистики и на фоне динамики в США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,37%, до 3 857,93 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,51%, до 2 443,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,32%, до 25 077,62 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,32%, до 3 186,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 8 973,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 42 718,47 пункта.
Инвесторы оценили пятничную макростатистику из Японии и Южной Кореи. Безработица в Японии в июле неожиданно сократилась до 2,3% с 2,5% в июне, тогда как ожидалось сохранение показателя.
Промышленное производство в Японии в июле к июню снизилось на 1,6% при прогнозе снижения на 1%, годовое снижение составило 0,9%, ожидался рост на 2,8%. Розничные продажи Японии в июле показали снижение на 1,6% к июню, ожидался рост на 0,3%, годовой рост составил 0,3% при прогнозе роста на 1,8%.
Промышленное производство в Южной Корее в июле выросло на 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%. В годовом выражении рост составил 5%, ожидалось увеличение на 4,2%. Розничные продажи в стране в июле выросли на 2,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,2%.
Несколько поддержала торги динамика из США. В четверг фондовые индексы Уолл-стрит выросли, в том числе индекс широкого рынка S&P 500 вновь обновил исторический рекорд в ходе торгов.
Индексы США не показывают единой динамики после выхода данных по стране
