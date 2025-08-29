Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия рассмотрит возможности диверсификации экспорта - 29.08.2025
Индия рассмотрит возможности диверсификации экспорта
Индия рассмотрит возможности диверсификации экспорта - 29.08.2025, ПРАЙМ
Индия рассмотрит возможности диверсификации экспорта
Индия изучает возможности диверсификации экспорта и стимулирования внутреннего спроса, чтобы поддержать экспортеров, пострадавших от новых тарифов США, заявил в | 29.08.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 авг - ПРАЙМ. Индия изучает возможности диверсификации экспорта и стимулирования внутреннего спроса, чтобы поддержать экспортеров, пострадавших от новых тарифов США, заявил в пятницу министр торговли Индии Пиюш Гоял. "Правительство стремится к тому, чтобы никто из вас не столкнулся с какими-либо стрессами или трудностями в управлении текущей ситуацией. Мы в министерстве торговли активно взаимодействуем с другими частями мира, чтобы изучить новые возможности, которые мы можем использовать… Мы работаем над стимулированием внутреннего потребления, и на следующей неделе вы увидите заседание совета по налогам и сборам, поэтому влияние этих изменений вы все сможете ощутить очень быстро", - сказал он на мероприятии в Дели. Это первое публичное заявление Гояла с тех пор, как на этой неделе вступило в силу удвоение пошлин США на индийские товары до 50%. Введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз. Еще до ввода новых тарифов США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с пошлинами Штатов в рамках будущего торгового соглашения. Нью-Дели и Вашингтон провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
ПРАЙМ
Экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС
10:43 29.08.2025
 
Индия рассмотрит возможности диверсификации экспорта

Глава Минторга Гоял: Индия изучает возможности диверсификации экспорта

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
США остались поражены позицией Индии по российской нефти
Вчера, 07:51
США остались поражены позицией Индии по российской нефти
Вчера, 07:51
 
ЭкономикаИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампЕС
 
 
