Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/indiya-861439364.html
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа - 29.08.2025, ПРАЙМ
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа
Нью-Дели не планирует в ближайшее время вводить ответные меры на новую пошлину, введённую президентом США Дональдом Трампом против Индии, страны поддерживают... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T13:21+0300
2025-08-29T13:21+0300
экономика
мировая экономика
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_35fc8dcda862c0c556b429760ea825ed.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Нью-Дели не планирует в ближайшее время вводить ответные меры на новую пошлину, введённую президентом США Дональдом Трампом против Индии, страны поддерживают неформальные каналы связи по другим вопросам, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника. Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. "Индия и США сохраняют открытыми неформальные каналы связи, и Нью-Дели не планирует немедленно принимать ответные меры на 50-процентные пошлины президента Дональда Трампа на южноазиатскую страну. Хотя переговоры по двустороннему торговому соглашению были отложены, две страны продолжают общаться по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику", - говорится в сообщении. По данным источника агентства, на текущей неделе прошла онлайн-встреча с участием чиновников Трампа и высокопоставленных представителей МИД и МО Индии. Источник добавил, что Нью-Дели продолжит работать с Вашингтоном над двусторонним торговым соглашением, несмотря на то, что дата следующего раунда переговоров пока не назначена. В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
https://1prime.ru/20250827/poshliny-861326585.html
индия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/65/762416556_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_12bdf9a2e01f394a28e1d66691cc7b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, мид, ес
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, МИД, ЕС
13:21 29.08.2025
 
Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа

Bloomberg: Индия не планирует немедленно вводить ответные меры на новую пошлину Трампа

© Фото : Wikimedia Commons/PogafaceФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© Фото : Wikimedia Commons/Pogaface
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Нью-Дели не планирует в ближайшее время вводить ответные меры на новую пошлину, введённую президентом США Дональдом Трампом против Индии, страны поддерживают неформальные каналы связи по другим вопросам, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванного чиновника.
Введенная Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии вступила в силу в среду, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов для Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.
"Индия и США сохраняют открытыми неформальные каналы связи, и Нью-Дели не планирует немедленно принимать ответные меры на 50-процентные пошлины президента Дональда Трампа на южноазиатскую страну. Хотя переговоры по двустороннему торговому соглашению были отложены, две страны продолжают общаться по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику", - говорится в сообщении.
По данным источника агентства, на текущей неделе прошла онлайн-встреча с участием чиновников Трампа и высокопоставленных представителей МИД и МО Индии. Источник добавил, что Нью-Дели продолжит работать с Вашингтоном над двусторонним торговым соглашением, несмотря на то, что дата следующего раунда переговоров пока не назначена.
В Индии называют меры США "необоснованными и несправедливыми", но подчеркивают готовность к диалогу и дальнейшему поиску компромисса. Министр торговли Пиюш Гоял ранее заявил, что страна "сохраняет позитивный настрой" в отношениях с Вашингтоном и рассчитывает на заключение будущего соглашения. Индийские власти также указывают, что критика США носит избирательный характер, так как аналогичные закупки российской нефти продолжают Китай и Евросоюз.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Индия считает новые пошлины США необоснованными, пишут СМИ
27 августа, 13:59
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДИЯСШАВАШИНГТОНДональд ТрампМИДЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала