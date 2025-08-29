Объем портфелей НПФ и Соцфонда во II квартале вырос на 4,7%

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-29T18:33+0300
2025-08-29T18:33+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) во втором квартале вырос на 4,7% и составил 8,7 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. "Во втором квартале 2025 года прирост совокупного портфеля пенсионных средств ускорился почти в два раза квартал к кварталу, до 4,7%. Объем портфеля составил 8,7 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Пенсионные накопления НПФ выросли за квартал на 108 миллиардов рублей после снижения в предыдущем квартале, величина накоплений составила 3,5 триллиона рублей. Рост пенсионных накоплений СФР (на 111 миллиардов рублей) также оказался выше, чем в первом квартале: величина портфеля достигла 2,7 триллиона рублей. Рост пенсионных резервов НПФ вновь был максимальным среди всех пенсионных портфелей (на 169 миллиардов рублей), размер портфеля составил 2,5 триллиона рублей. Росту совокупного портфеля способствовало увеличение доходов от инвестирования пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов, поясняет ЦБ. Ускоренный рост пенсионных резервов поддерживал приток средств в системы негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и программы долгосрочных сбережений (ПДС), также отмечает регулятор. "По договорам ПДС во втором квартале 2025 года было получено 47,2 миллиарда рублей взносов. Всего с начала работы ПДС было получено 187,9 миллиарда рублей сберегательных взносов и 103,3 миллиарда рублей единовременных взносов. Также ожидается поступление дополнительных стимулирующих взносов от государства", - добавляется там. А вносы в программу НПО по итогам второго квартала составили 53,9 миллиарда рублей, говорится в документе. Число участников НПО во втором квартале сократилось на 16,9 тысячи, до 6 миллионов человек. Количество участников ПДС на конец июня составило 5,2 миллиона человек (плюс 1,3 миллиона человек за квартал). Количество граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, по итогам апреля–июня сократилось на 75 тысяч, до 35,3 миллиона человек, заключает ЦБ.
финансы, банки, россия, нпф, нпо
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, НПФ, НПО
18:33 29.08.2025
 
Объем портфелей НПФ и Соцфонда во II квартале вырос на 4,7%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Женщина с ребенком идут по улице Житная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Соцфонд рассказал о выплатах семьям с детьми за июль
1 августа, 12:42
 
