Иран готов возобновить "честные" переговоры по ядерной программе - 29.08.2025
Иран готов возобновить "честные" переговоры по ядерной программе
2025-08-29T01:34+0300
2025-08-29T01:34+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Иран готов возобновить "честные" переговоры по своей ядерной программе, если Запад проявит добрую волю, сообщил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи в письме главе европейской дипломатии Кае Каллас, после того как "евротройка" инициировали процесс восстановления санкций ООН против Тегерана. Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на дипломатов сообщал, что страны "евротройки" - Франция, Германия и Великобритания - уведомили членов Совета безопасности ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. "Аракчи подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех", — говорится в письме, которое цитирует агентство Рейтер. Министр также назвал попытки возобновление санкций "недействительными и не имеющими юридической силы". Во вторник Иран и "евротройка" провели еще один раунд переговоров в Женеве по ядерной проблематике. Переговоры прошли на фоне заявления "евротройки" о готовности задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, срок которого истекает 18 октября 2025 года. Европейские страны требовали от Ирана начать переговоры с США, чтобы достичь нового соглашения по иранскому атому. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
01:34 29.08.2025
 
