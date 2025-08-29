https://1prime.ru/20250829/issledovanie-861414475.html

Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать осенью

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют подрабатывать этой осенью, причем 60% из них хотят увеличить совокупный доход, следует из исследования "Авито Подработка", которе есть у РИА Новости. "Больше половины россиян (51%) планируют подрабатывать этой осенью: причем 8% уже нашли подработку, а 22% собираются искать ее в ближайшее время... Основная причина для поиска подработки - стремление увеличить совокупный доход: эту цель назвали 60% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. Для 18% подработка заполнит свободное время, для 17% - это способ заранее накопить средства на подарки и новогодние праздники, а 15% видят в этом возможность сменить деятельность и получить новый опыт. По данным исследования, треть россиян, интересующихся подработкой, рассчитывает на ежемесячный доход от 10 до 25 тысяч рублей. Чуть больше четверти хотели бы получать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 15% согласны на вознаграждение суммой до 10 тысяч рублей, а 11% надеются на заработок в пределах от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Так, средний желаемый доход от подработки составляет примерно 33 тысячи рублей в месяц. А наибольшие ожидания по оплате у людей в возрасте от 25 до 34 лет - в среднем 37 тысяч рублей в месяц. Творческие проекты и фриланс стали самыми востребованными видами подработки этой осенью, привлекая почти четверть россиян. Офисные позиции выбирают 22%. Тройку лидеров замыкает работу на складах - сбор и упаковку заказов - этот вариант выбирают 18% участников. Также в пятерку вошли курьеры и репетиторы - спрос на эти варианты дополнительного заработка составил 12% и 11% соответственно.

