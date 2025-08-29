https://1prime.ru/20250829/issledovanie-861414475.html
Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать осенью
Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать осенью - 29.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать осенью
Больше половины россиян планируют подрабатывать этой осенью, причем 60% из них хотят увеличить совокупный доход, следует из исследования "Авито Подработка",... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T04:32+0300
2025-08-29T04:32+0300
2025-08-29T04:32+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861414475.jpg?1756431142
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют подрабатывать этой осенью, причем 60% из них хотят увеличить совокупный доход, следует из исследования "Авито Подработка", которе есть у РИА Новости.
"Больше половины россиян (51%) планируют подрабатывать этой осенью: причем 8% уже нашли подработку, а 22% собираются искать ее в ближайшее время... Основная причина для поиска подработки - стремление увеличить совокупный доход: эту цель назвали 60% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Для 18% подработка заполнит свободное время, для 17% - это способ заранее накопить средства на подарки и новогодние праздники, а 15% видят в этом возможность сменить деятельность и получить новый опыт.
По данным исследования, треть россиян, интересующихся подработкой, рассчитывает на ежемесячный доход от 10 до 25 тысяч рублей. Чуть больше четверти хотели бы получать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 15% согласны на вознаграждение суммой до 10 тысяч рублей, а 11% надеются на заработок в пределах от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.
Так, средний желаемый доход от подработки составляет примерно 33 тысячи рублей в месяц. А наибольшие ожидания по оплате у людей в возрасте от 25 до 34 лет - в среднем 37 тысяч рублей в месяц.
Творческие проекты и фриланс стали самыми востребованными видами подработки этой осенью, привлекая почти четверть россиян. Офисные позиции выбирают 22%. Тройку лидеров замыкает работу на складах - сбор и упаковку заказов - этот вариант выбирают 18% участников. Также в пятерку вошли курьеры и репетиторы - спрос на эти варианты дополнительного заработка составил 12% и 11% соответственно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Исследование показало, сколько россиян планируют подрабатывать осенью
"Авито Подработка": 60% россиян планируют подрабатывать этой осенью
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Больше половины россиян планируют подрабатывать этой осенью, причем 60% из них хотят увеличить совокупный доход, следует из исследования "Авито Подработка", которе есть у РИА Новости.
"Больше половины россиян (51%) планируют подрабатывать этой осенью: причем 8% уже нашли подработку, а 22% собираются искать ее в ближайшее время... Основная причина для поиска подработки - стремление увеличить совокупный доход: эту цель назвали 60% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 2 тысячи россиян. Можно было выбрать несколько вариантов ответа.
Для 18% подработка заполнит свободное время, для 17% - это способ заранее накопить средства на подарки и новогодние праздники, а 15% видят в этом возможность сменить деятельность и получить новый опыт.
По данным исследования, треть россиян, интересующихся подработкой, рассчитывает на ежемесячный доход от 10 до 25 тысяч рублей. Чуть больше четверти хотели бы получать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. Еще 15% согласны на вознаграждение суммой до 10 тысяч рублей, а 11% надеются на заработок в пределах от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.
Так, средний желаемый доход от подработки составляет примерно 33 тысячи рублей в месяц. А наибольшие ожидания по оплате у людей в возрасте от 25 до 34 лет - в среднем 37 тысяч рублей в месяц.
Творческие проекты и фриланс стали самыми востребованными видами подработки этой осенью, привлекая почти четверть россиян. Офисные позиции выбирают 22%. Тройку лидеров замыкает работу на складах - сбор и упаковку заказов - этот вариант выбирают 18% участников. Также в пятерку вошли курьеры и репетиторы - спрос на эти варианты дополнительного заработка составил 12% и 11% соответственно.