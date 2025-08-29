https://1prime.ru/20250829/issledovanie-861416284.html

Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT

Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более трети школьников в России мечтают о карьере в информационных технологиях, при этом почти половина родителей надеется, что ребенок выберет именно эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского". "Более трети школьников (35%) в будущем хотели бы работать в IT. Выяснилось, что мамы и папы еще больше, чем дети, хотят видеть будущее своих чад в сфере информационных технологий: почти половина родителей (47%) надеются, что ребенок выберет именно этот путь", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 2 тысяч россиян. Отмечается, что интерес у детей вызывает и кибербезопасность: работать в этой сфере мечтают 22% детей. Среди родителей такой выбор тоже популярен - более трети считают кибербезопасность перспективным направлением, которое гарантирует не только востребованность в будущем, но и высокие зарплаты. В компании добавили, что, по мнению школьников и родителей, успешная карьера в IT невозможна без серьезной подготовки: нужны знания математики и информатики, умение программировать, аналитическое мышление и английский язык. Большинство родителей - 74% - считают, что технически подготовить ребенка лучше всего помогают специализированные математические классы. При этом более трети уверены, что нужно направлять ребенка, чтобы он сам активно развивался в этом направлении, а еще 32% делают ставку на дополнительные занятия, а 28% отметили важность участия в образовательных программах и курсах от профильных компаний.

2025

