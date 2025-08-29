Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250829/issledovanie-861416284.html
Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT
Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT - 29.08.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT
Более трети школьников в России мечтают о карьере в информационных технологиях, при этом почти половина родителей надеется, что ребенок выберет именно эту... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T05:47+0300
2025-08-29T05:47+0300
технологии
россия
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861416284.jpg?1756435672
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более трети школьников в России мечтают о карьере в информационных технологиях, при этом почти половина родителей надеется, что ребенок выберет именно эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского". "Более трети школьников (35%) в будущем хотели бы работать в IT. Выяснилось, что мамы и папы еще больше, чем дети, хотят видеть будущее своих чад в сфере информационных технологий: почти половина родителей (47%) надеются, что ребенок выберет именно этот путь", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 2 тысяч россиян. Отмечается, что интерес у детей вызывает и кибербезопасность: работать в этой сфере мечтают 22% детей. Среди родителей такой выбор тоже популярен - более трети считают кибербезопасность перспективным направлением, которое гарантирует не только востребованность в будущем, но и высокие зарплаты. В компании добавили, что, по мнению школьников и родителей, успешная карьера в IT невозможна без серьезной подготовки: нужны знания математики и информатики, умение программировать, аналитическое мышление и английский язык. Большинство родителей - 74% - считают, что технически подготовить ребенка лучше всего помогают специализированные математические классы. При этом более трети уверены, что нужно направлять ребенка, чтобы он сам активно развивался в этом направлении, а еще 32% делают ставку на дополнительные занятия, а 28% отметили важность участия в образовательных программах и курсах от профильных компаний.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, лаборатория касперского
Технологии, РОССИЯ, Лаборатория Касперского
05:47 29.08.2025
 
Исследование показало, сколько россиян мечтают о карьере в IT

"Лаборатория Касперского": более трети школьников в России мечтают о карьере в IT

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Более трети школьников в России мечтают о карьере в информационных технологиях, при этом почти половина родителей надеется, что ребенок выберет именно эту сферу, подсчитали для РИА Новости специалисты "Лаборатории Касперского".
"Более трети школьников (35%) в будущем хотели бы работать в IT. Выяснилось, что мамы и папы еще больше, чем дети, хотят видеть будущее своих чад в сфере информационных технологий: почти половина родителей (47%) надеются, что ребенок выберет именно этот путь", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 2 тысяч россиян.
Отмечается, что интерес у детей вызывает и кибербезопасность: работать в этой сфере мечтают 22% детей. Среди родителей такой выбор тоже популярен - более трети считают кибербезопасность перспективным направлением, которое гарантирует не только востребованность в будущем, но и высокие зарплаты.
В компании добавили, что, по мнению школьников и родителей, успешная карьера в IT невозможна без серьезной подготовки: нужны знания математики и информатики, умение программировать, аналитическое мышление и английский язык.
Большинство родителей - 74% - считают, что технически подготовить ребенка лучше всего помогают специализированные математические классы. При этом более трети уверены, что нужно направлять ребенка, чтобы он сам активно развивался в этом направлении, а еще 32% делают ставку на дополнительные занятия, а 28% отметили важность участия в образовательных программах и курсах от профильных компаний.
 
ТехнологииРОССИЯЛаборатория Касперского
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала