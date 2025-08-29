https://1prime.ru/20250829/istochnik-861417595.html
Источник прокомментировал призыв Эрдогана к Зеленскому
Источник прокомментировал призыв Эрдогана к Зеленскому - 29.08.2025, ПРАЙМ
Источник прокомментировал призыв Эрдогана к Зеленскому
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая Владимира Зеленского к продолжению переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, посылает... | 29.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 29 авг – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, призывая Владимира Зеленского к продолжению переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, посылает сигнал Западу о том, что Анкара намерена сохранять нейтральную посредническую позицию, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
В телефонном разговоре с Зеленским в четверг Эрдоган подчеркнул важность продолжения переговоров с Россией и выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.
"Президент Эрдоган подтверждает стратегическую позицию Анкары как потенциального посредника между Киевом и Москвой. Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса, способный инициировать и поддерживать диалог на высоком уровне. Главный месседж - поиск справедливого решения и продолжение переговоров. Эрдоган демонстрирует готовность Турции способствовать завершению войны через дипломатические каналы, без прямого военного вмешательства", - отметил собеседник агентства.
По его словам, заявление о том, что Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины, имеет важное значение для имиджа Анкары.
"Это сигнал Киеву и западным партнерам о том, что Турция готова поддерживать Украину исключительно в контексте мирного урегулирования, что подчеркивает ее нейтрально-посредническую позицию. Турция стремится усилить свою роль международного посредника, укрепить позиции Анкары как дипломатически активного игрока в урегулировании конфликта на Украине и поддерживать баланс между интересами Запада и России", - добавил источник.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Источник прокомментировал призыв Эрдогана к Зеленскому
Источник: Эрдоган посылает сигнал Западу о готовности поддерживать Украину
