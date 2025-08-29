Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яндекс направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей - 29.08.2025
Яндекс направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей
Яндекс направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Яндекс направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей
Пользователи "Яндекса" направили на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей за пять лет, используя функцию округления в сервисах компании - сама компания | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T00:25+0300
2025-08-29T00:25+0300
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" направили на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей за пять лет, используя функцию округления в сервисах компании - сама компания добавила к этой сумме 591 миллион рублей, рассказали РИА Новости в "Яндексе". "Уже полтора миллиона пользователей помогают благотворительным фондам, округляя стоимость заказов в сервисах Яндекса. В 2025 году функции округления исполняется пять лет - за это время пользователи округлили более 137 млн раз. Общая сумма пожертвований за весь период составила свыше 1,3 млрд рублей, а Яндекс добавил к этим средствам 591 млн рублей. Деньги пошли на поддержку НКО - партнёров благотворительного фонда Яндекса "Помощь рядом", - сказали в компании. По сумме округления на первом месте - житель Санкт-Петербурга, за пять лет он округлил на 464 200 рублей, а на втором месте - москвич, округливший 463 319 рублей. Третье место занял житель Тюмени, который направил на благотворительность 244 208 рублей через округление. Самым щедрым месяцем каждого года становится первый месяц зимы: так, например, в декабре 2020 года за счёт округления собрали 2,8 миллиона рублей, а в декабре 2024 - 45,7 миллиона рублей. В первый год существования функции пользователи воспользовались ей 12,3 миллиона раз, а в 2024 году - уже 42,2 миллиона раза. Общая сумма округлений выросла выросла с 68,3 миллиона рублей в 2021 году до 435,1 миллиона рублей в 2024 году. "Собранные за счёт округления средства помогают фондам решать повседневные задачи - закупать продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки. Например, за время существования программы "Поездки для НКО" подопечные фондов совершили почти 2 миллиона бесплатных поездок на такси", - отметили в "Яндексе". Сейчас возможность округлить свой чек в пользу благотворительности есть в восьми сервисах: "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Лавка", "Яндекс Маркет", "Яндекс Заправки", "Яндекс Самокаты", "Деливери" и "Доставка".
Технологии, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Яндекс, НКО, Яндекс Go
00:25 29.08.2025
 
Яндекс направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей

Яндекс за пять лет направил на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Пользователи "Яндекса" направили на благотворительность более 1,3 миллиарда рублей за пять лет, используя функцию округления в сервисах компании - сама компания добавила к этой сумме 591 миллион рублей, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
"Уже полтора миллиона пользователей помогают благотворительным фондам, округляя стоимость заказов в сервисах Яндекса. В 2025 году функции округления исполняется пять лет - за это время пользователи округлили более 137 млн раз. Общая сумма пожертвований за весь период составила свыше 1,3 млрд рублей, а Яндекс добавил к этим средствам 591 млн рублей. Деньги пошли на поддержку НКО - партнёров благотворительного фонда Яндекса "Помощь рядом", - сказали в компании.
По сумме округления на первом месте - житель Санкт-Петербурга, за пять лет он округлил на 464 200 рублей, а на втором месте - москвич, округливший 463 319 рублей. Третье место занял житель Тюмени, который направил на благотворительность 244 208 рублей через округление.
Самым щедрым месяцем каждого года становится первый месяц зимы: так, например, в декабре 2020 года за счёт округления собрали 2,8 миллиона рублей, а в декабре 2024 - 45,7 миллиона рублей. В первый год существования функции пользователи воспользовались ей 12,3 миллиона раз, а в 2024 году - уже 42,2 миллиона раза. Общая сумма округлений выросла выросла с 68,3 миллиона рублей в 2021 году до 435,1 миллиона рублей в 2024 году.
"Собранные за счёт округления средства помогают фондам решать повседневные задачи - закупать продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки. Например, за время существования программы "Поездки для НКО" подопечные фондов совершили почти 2 миллиона бесплатных поездок на такси", - отметили в "Яндексе".
Сейчас возможность округлить свой чек в пользу благотворительности есть в восьми сервисах: "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Лавка", "Яндекс Маркет", "Яндекс Заправки", "Яндекс Самокаты", "Деливери" и "Доставка".
 
Заголовок открываемого материала