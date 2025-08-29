https://1prime.ru/20250829/kallas-861466100.html
ЕС озвучил объемы военной помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 29 авг – ПРАЙМ. Страны Евросоюза предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро в этом году, а с февраля 2022 года - 63 миллиарда евро, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МО стран ЕС в Копенгагене. "Страны-члены предоставили Украине военную помощь на общую сумму 63 миллиарда евро, из которых 25 миллиардов - в 2025 году", - сказала она. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
