Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/kamaz-861461259.html
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей - 29.08.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2025 года составил 30,9 миллиарда рублей против прибыли 3,672 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого... | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T18:10+0300
2025-08-29T18:10+0300
экономика
бизнес
финансы
сергей когогин
камаз
центральные банки
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861461105_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1a65c7d52084f80d78118304c9bf4de.jpg
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2025 года составил 30,9 миллиарда рублей против прибыли 3,672 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. По итогам первого полугодия 2024 года "Камаз" отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,672 миллиарда рублей. "ПАО "Камаз" опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности…. По итогам первого полугодия 2025 года группа отразила чистый убыток в сумме 30 907 млн рублей", - говорится в сообщении. При этом консолидированная выручка группы организаций ПАО "Камаз" составила 153,94 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, чем годом ранее. Чистый долг группы снизился до 141,8 миллиарда рублей. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2025 года составил 50,253 миллиарда рублей. "При росте финансовых расходов группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам", - отмечается в сообщении. Как уточнили в компании, выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. "Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального банка РФ", - говорится в сообщении. Также существенными негативными факторами, снижающими рентабельность, в "Камазе" назвали затраты, связанные с усложнением цепочек поставок. "Во втором полугодии "Камаз" продолжит программу сокращения расходов и будет повышать эффективность деятельности, что ожидаемо положительно отразится на финансовых результатах", - подытожили в компании. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
https://1prime.ru/20250828/analitiki-861393086.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861461105_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_434b955cdb7b75444f21fffcb5da5cf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, сергей когогин, камаз, центральные банки, ростех
Экономика, Бизнес, Финансы, Сергей Когогин, Камаз, центральные банки, Ростех
18:10 29.08.2025
 
Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей

Чистый убыток "Камаза" по МСФО за полгода составил 30,9 миллиарда рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2025 года составил 30,9 миллиарда рублей против прибыли 3,672 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.
По итогам первого полугодия 2024 года "Камаз" отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,672 миллиарда рублей.
"ПАО "Камаз" опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности…. По итогам первого полугодия 2025 года группа отразила чистый убыток в сумме 30 907 млн рублей", - говорится в сообщении.
При этом консолидированная выручка группы организаций ПАО "Камаз" составила 153,94 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, чем годом ранее. Чистый долг группы снизился до 141,8 миллиарда рублей. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2025 года составил 50,253 миллиарда рублей.
"При росте финансовых расходов группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в компании, выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. "Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального банка РФ", - говорится в сообщении.
Также существенными негативными факторами, снижающими рентабельность, в "Камазе" назвали затраты, связанные с усложнением цепочек поставок.
"Во втором полугодии "Камаз" продолжит программу сокращения расходов и будет повышать эффективность деятельности, что ожидаемо положительно отразится на финансовых результатах", - подытожили в компании.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Российский рынок акций усиливает консолидацию
Вчера, 16:28
 
ЭкономикаБизнесФинансыСергей КогогинКамазцентральные банкиРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала