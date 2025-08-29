Чистый убыток "Камаза" по МСФО в I полугодии составил 30,9 млрд рублей

https://1prime.ru/20250829/kamaz-861461259.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Чистый убыток "Камаза" по МСФО в первом полугодии 2025 года составил 30,9 миллиарда рублей против прибыли 3,672 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. По итогам первого полугодия 2024 года "Камаз" отчитался о сокращении чистой прибыли по МСФО в 3,7 раза, до 3,672 миллиарда рублей. "ПАО "Камаз" опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2025 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности…. По итогам первого полугодия 2025 года группа отразила чистый убыток в сумме 30 907 млн рублей", - говорится в сообщении. При этом консолидированная выручка группы организаций ПАО "Камаз" составила 153,94 миллиарда рублей, что почти на 18% меньше, чем годом ранее. Чистый долг группы снизился до 141,8 миллиарда рублей. Положительный денежный поток от операционной деятельности за шесть месяцев 2025 года составил 50,253 миллиарда рублей. "При росте финансовых расходов группа поддерживает достаточный уровень ликвидности и обеспечивает соблюдение ограничительных условий по кредитным договорам", - отмечается в сообщении. Как уточнили в компании, выручка от продаж снизилась во всех сегментах за исключением финансовой аренды. "Снижение выручки стало результатом падения рынка грузовиков почти на 60% и денежно-кредитной политики Центрального банка РФ", - говорится в сообщении. Также существенными негативными факторами, снижающими рентабельность, в "Камазе" назвали затраты, связанные с усложнением цепочек поставок. "Во втором полугодии "Камаз" продолжит программу сокращения расходов и будет повышать эффективность деятельности, что ожидаемо положительно отразится на финансовых результатах", - подытожили в компании. "Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. В 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.

