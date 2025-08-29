https://1prime.ru/20250829/kanada-861413098.html

Канада не ожидает отмены всех пошлин Трампом, пишут СМИ

Канада не ожидает отмены всех пошлин Трампом, пишут СМИ - 29.08.2025, ПРАЙМ

Канада не ожидает отмены всех пошлин Трампом, пишут СМИ

Канада не ожидает отмены всех пошлин президентом США Дональдом Трампом, несмотря на попытки канадского правительства наладить торговые отношения между странами, | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T01:46+0300

2025-08-29T01:46+0300

2025-08-29T01:46+0300

экономика

мировая экономика

сша

канада

дональд трамп

марк карни

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861413098.jpg?1756421193

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Канада не ожидает отмены всех пошлин президентом США Дональдом Трампом, несмотря на попытки канадского правительства наладить торговые отношения между странами, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных канадских чиновников. "Канада не ожидает, что Дональд Трамп отменит все свои пошлины в отношении страны, заявили официальные лица, несмотря на решение (канадского премьера - ред.) Марка Карни сократить пошлины на импорт из США в попытке заключить торговое соглашение в Вашингтоне", - пишет издание. По словам одного из чиновников, США и Канада обсуждают пять стратегических областей для будущего сотрудничества: сталелитейную, алюминиевую, автомобильную, медную промышленность и хвойную древесину. В начале июля Трамп объявил о введении 35-процентной пошлины на канадские товары с 1 августа при сохранении ранее введенных отраслевых пошлин. Товары, не попадающие под действие трехстороннего торгового договора, теперь облагаются пошлиной в 25%. Четвертого июня США также удвоили пошлины на импорт стали и алюминия - до 50%.

сша

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, марк карни, financial times