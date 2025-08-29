https://1prime.ru/20250829/kazakhstan-861427326.html

Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T10:12+0300

АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 10 октября.

