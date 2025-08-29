Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки - 29.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250829/kazakhstan-861427326.html
Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки
Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки - 29.08.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T10:12+0300
2025-08-29T10:12+0300
экономика
банки
финансы
казахстан
нацбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/15/840691596_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_e1cf37dc3029c84853efb05e0b67ea22.jpg
АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора. "Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении. Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 10 октября.
https://1prime.ru/20250826/aktivy-861248337.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/15/840691596_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_edc85e06a27566416976d576f7b40a2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, казахстан, нацбанк
Экономика, Банки, Финансы, КАЗАХСТАН, Нацбанк
10:12 29.08.2025
 
Нацбанк Казахстана сохранил текущий уровень базовой ставки

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАстана
Астана - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 29 авг - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на текущем уровне в 16,5%, сообщает пресс-служба казахстанского регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Текущее решение основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.
Очередное плановое решение по ставке комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка республики объявит 10 октября.
Флаги Казахстана и России - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Чистые валютные активы Нацфонда Казахстана могут вырасти почти в два раза
26 августа, 09:35
 
ЭкономикаБанкиФинансыКАЗАХСТАННацбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала