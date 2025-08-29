В Китае построят завод по производству фотонных квантовых компьютеров

https://1prime.ru/20250829/kitay-861437945.html

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Китайская компания QBoson строит завод по производству фотонных квантовых компьютеров в Шэньчжэне в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа. По данным агентства, завод пекинской технологической компании QBoson сможет выпускать по несколько десятков квантовых компьютеров в год "Технология использует квантовые свойства света для вычислений, является одной из основных разновидностей квантовых вычислений. По сравнению с другими технологическими решениями, фотонные квантовые вычисления не требуют сверхнизких температур, обладают большим количеством кубитов и могут производиться при комнатной температуре", - заявил основатель компании Вэнь Кай, чьи слова приводит Синьхуа. Он отметил, что в краткосрочной перспективе такое оборудование может стать коммерческим решением для квантовых вычислений. Синьхуа пишет, что в настоящее время ведется строительство завода, а оборудование на нем будет установлено к концу октября этого года. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты - 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу - и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.

