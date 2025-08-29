Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД и Китай увеличат число грузовых поездов через крупнейший погранпункт - 29.08.2025
РЖД и Китай увеличат число грузовых поездов через крупнейший погранпункт
РЖД и Китай увеличат число грузовых поездов через крупнейший погранпункт
2025-08-29T20:45+0300
2025-08-29T20:45+0300
экономика
бизнес
россия
китай
ржд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. РЖД и их коллеги из Китая увеличат на 5-10% число грузовых поездов через крупнейший между странами погранпункт Забайкальск и расширят номенклатуру товаров, сообщил журналистам первый замглавы российской компании Сергей Павлов. Он рассказал об итогах недавнего заседания рабочей группы. "Рассматривались вопросы по увеличению объема передачи поездов через наш крупнейший пограничный пункт Забайкальск, увеличение номенклатуры этих грузов. Мы обратились к китайской стороне в связи с тем, что ситуация меняется достаточно быстро и рынок изменяется, и наши коллеги из КНР во всем нас поддержали", - сообщил Павлов в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Он сказал, что принятое решение уже реализуется. "Протокол подписан, решение принято. Это плюс 5-10%. Но не сразу, мы должны еще обеспечить погрузку этой номенклатуры", - отметил Павлов.
китай
бизнес, россия, китай, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РЖД
20:45 29.08.2025
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - ПРАЙМ. РЖД и их коллеги из Китая увеличат на 5-10% число грузовых поездов через крупнейший между странами погранпункт Забайкальск и расширят номенклатуру товаров, сообщил журналистам первый замглавы российской компании Сергей Павлов.
Он рассказал об итогах недавнего заседания рабочей группы.
"Рассматривались вопросы по увеличению объема передачи поездов через наш крупнейший пограничный пункт Забайкальск, увеличение номенклатуры этих грузов. Мы обратились к китайской стороне в связи с тем, что ситуация меняется достаточно быстро и рынок изменяется, и наши коллеги из КНР во всем нас поддержали", - сообщил Павлов в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Он сказал, что принятое решение уже реализуется.
"Протокол подписан, решение принято. Это плюс 5-10%. Но не сразу, мы должны еще обеспечить погрузку этой номенклатуры", - отметил Павлов.
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
РЖД заключили первую биржевую сделку по поставке пиломатериалов в Китай
18 августа, 15:24
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙРЖД
 
 
