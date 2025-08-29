https://1prime.ru/20250829/kndr-861433711.html
В КНДР зафиксировали самый быстрый за восемь лет рост ВВП
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. КНДР в 2024 году зафиксировала самый быстрый за последние 8 лет рост ВВП, что связано с увеличением товарооборота с Россией и усовершенствованиями в производственном и строительном секторах, следует из отчета Банка Кореи - центрального банка Республики Корея. "Рост ВВП Северной Кореи в 2024 году составил 3,7%", - говорится в опубликованном в пятницу отчете. В 2023 году показатель составил 3,1%. Таким образом, из отчета следует, что прошлогодний рост северокорейской экономики стал самым стремительным с 2016 года, когда ВВП увеличился на 3,9%. "Северная Корея в последнее время в рамках своей национальной политики активно внедряет проекты, направленные на укрепление экономики, включая пятилетний план по экономическому развитию, а также расширяет экономическое сотрудничество с Россией", - приводит агентство Рёнхап слова представителя Банка Кореи Пак Чан Хёна, сказанные им в ходе брифинга для представителей СМИ. Согласно данным южнокорейского ЦБ, в 2024 году общий объем экспорта КНДР вырос на 10,8% - до 360 миллионов долларов, при этом импорт сократился на 4,4% - до 2,34 миллиарда долларов. Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщал, что после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в 2024 году объем торговли между двумя странами существенно вырос. По данным председателя комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Никифорова, в прошлом году товарооборот достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры. Кроме того, экономическому росту КНДР поспособствовало и развитие угольной и производственной промышленности, а также сельскохозяйственного сектора - увеличение показателей этих отраслей в 2024 году, согласно отчету Банка Кореи, составило 30,5% и 29,8% соответственно. На 12,3% вырос и строительный сектор, что по большей части связанно с увеличением жилой застройки.
