https://1prime.ru/20250829/kndr-861433711.html

В КНДР зафиксировали самый быстрый за восемь лет рост ВВП

В КНДР зафиксировали самый быстрый за восемь лет рост ВВП - 29.08.2025, ПРАЙМ

В КНДР зафиксировали самый быстрый за восемь лет рост ВВП

КНДР в 2024 году зафиксировала самый быстрый за последние 8 лет рост ВВП, что связано с увеличением товарооборота с Россией и усовершенствованиями в... | 29.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-29T11:30+0300

2025-08-29T11:30+0300

2025-08-29T11:30+0300

экономика

кндр

пхеньян

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861433278_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_ecc1ead216b84d3887c0ef0c4de2994e.jpg

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. КНДР в 2024 году зафиксировала самый быстрый за последние 8 лет рост ВВП, что связано с увеличением товарооборота с Россией и усовершенствованиями в производственном и строительном секторах, следует из отчета Банка Кореи - центрального банка Республики Корея. "Рост ВВП Северной Кореи в 2024 году составил 3,7%", - говорится в опубликованном в пятницу отчете. В 2023 году показатель составил 3,1%. Таким образом, из отчета следует, что прошлогодний рост северокорейской экономики стал самым стремительным с 2016 года, когда ВВП увеличился на 3,9%. "Северная Корея в последнее время в рамках своей национальной политики активно внедряет проекты, направленные на укрепление экономики, включая пятилетний план по экономическому развитию, а также расширяет экономическое сотрудничество с Россией", - приводит агентство Рёнхап слова представителя Банка Кореи Пак Чан Хёна, сказанные им в ходе брифинга для представителей СМИ. Согласно данным южнокорейского ЦБ, в 2024 году общий объем экспорта КНДР вырос на 10,8% - до 360 миллионов долларов, при этом импорт сократился на 4,4% - до 2,34 миллиарда долларов. Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщал, что после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР в 2024 году объем торговли между двумя странами существенно вырос. По данным председателя комитета по логистике Ассоциации экспортеров и импортеров Евгения Никифорова, в прошлом году товарооборот достиг 34 миллионов долларов - рекордной с советских времен цифры. Кроме того, экономическому росту КНДР поспособствовало и развитие угольной и производственной промышленности, а также сельскохозяйственного сектора - увеличение показателей этих отраслей в 2024 году, согласно отчету Банка Кореи, составило 30,5% и 29,8% соответственно. На 12,3% вырос и строительный сектор, что по большей части связанно с увеличением жилой застройки.

https://1prime.ru/20250829/koreya-861423221.html

кндр

пхеньян

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кндр, пхеньян, южная корея