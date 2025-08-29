https://1prime.ru/20250829/koreya-861423221.html
Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону
Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону - 29.08.2025, ПРАЙМ
Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону
Министерство национальной обороны Республики Корея в пятницу запросило увеличение оборонного бюджета на 2026 год на 8,2%, передает агентство Рёнхап. | 29.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-29T09:05+0300
2025-08-29T09:05+0300
2025-08-29T09:05+0300
экономика
сша
вашингтон
сеул
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Республики Корея в пятницу запросило увеличение оборонного бюджета на 2026 год на 8,2%, передает агентство Рёнхап. "Министерство национальной обороны запросило на следующий год бюджет в размере 66, 29 триллионов вон (около 47 миллиардов долларов), что превышает нынешний бюджет примерно на 5 триллионов вон (около 3 миллиардов долларов) - на 8%", - приводит агентство Рёнхап данные из проекта бюджета на следующий год. Как отмечает агентство, если такой бюджет будет принят, он станет самым большим бюджетом на оборону в истории, продемонстрировав самый быстрый годовой рост с 2008 года, когда оборонный бюджет вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. По данным агентства, за таким предложением стоит стремление Минобороны поставить новое высокотехнологичное вооружение, включая роботов, дронов и современные истребители, с целью "лучше подготовиться к возможным в будущем боевым действиям". Военное ведомство, подчеркивает Рёнхап, планирует выделить 2,4 триллиона вон (около 1,7 миллиарда долларов) на последующее усовершенствование и массовое производство истребителей отечественного южнокорейского производства KF-21 Boramae. Расходы на современную военную технику планируется увеличить с 500 миллиардов (около 358 тысяч долларов) до 800 миллиардов вон (около 573 тысяч долларов). На данном этапе правительство Республики Корея собирается направить проект бюджета на следующий год в общем размере 728 триллионов вон (около 521,5 миллиарда долларов) Национальной ассамблее - парламенту страны - на рассмотрение. В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20250806/literatura-860380837.html
сша
вашингтон
сеул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_8e6512800cd4babbbd731291e71ce46c.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон, сеул
Экономика, США, ВАШИНГТОН, СЕУЛ
Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону
Рёнхап: Минобороны Южной Кореи запросило увеличение оборонного бюджета на 8,2%
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Республики Корея в пятницу запросило увеличение оборонного бюджета на 2026 год на 8,2%, передает агентство Рёнхап.
"Министерство национальной обороны запросило на следующий год бюджет в размере 66, 29 триллионов вон (около 47 миллиардов долларов), что превышает нынешний бюджет примерно на 5 триллионов вон (около 3 миллиардов долларов) - на 8%", - приводит агентство Рёнхап данные из проекта бюджета на следующий год.
Как отмечает агентство, если такой бюджет будет принят, он станет самым большим бюджетом на оборону в истории, продемонстрировав самый быстрый годовой рост с 2008 года, когда оборонный бюджет вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом.
По данным агентства, за таким предложением стоит стремление Минобороны поставить новое высокотехнологичное вооружение, включая роботов, дронов и современные истребители, с целью "лучше подготовиться к возможным в будущем боевым действиям".
Военное ведомство, подчеркивает Рёнхап, планирует выделить 2,4 триллиона вон (около 1,7 миллиарда долларов) на последующее усовершенствование и массовое производство истребителей отечественного южнокорейского производства KF-21 Boramae. Расходы на современную военную технику планируется увеличить с 500 миллиардов (около 358 тысяч долларов) до 800 миллиардов вон (около 573 тысяч долларов).
На данном этапе правительство Республики Корея собирается направить проект бюджета на следующий год в общем размере 728 триллионов вон (около 521,5 миллиарда долларов) Национальной ассамблее - парламенту страны - на рассмотрение.
В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом