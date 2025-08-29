https://1prime.ru/20250829/koreya-861423221.html

Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону

Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону - 29.08.2025, ПРАЙМ

Южная Корея планирует увеличить бюджет на оборону

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Министерство национальной обороны Республики Корея в пятницу запросило увеличение оборонного бюджета на 2026 год на 8,2%, передает агентство Рёнхап. "Министерство национальной обороны запросило на следующий год бюджет в размере 66, 29 триллионов вон (около 47 миллиардов долларов), что превышает нынешний бюджет примерно на 5 триллионов вон (около 3 миллиардов долларов) - на 8%", - приводит агентство Рёнхап данные из проекта бюджета на следующий год. Как отмечает агентство, если такой бюджет будет принят, он станет самым большим бюджетом на оборону в истории, продемонстрировав самый быстрый годовой рост с 2008 года, когда оборонный бюджет вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим годом. По данным агентства, за таким предложением стоит стремление Минобороны поставить новое высокотехнологичное вооружение, включая роботов, дронов и современные истребители, с целью "лучше подготовиться к возможным в будущем боевым действиям". Военное ведомство, подчеркивает Рёнхап, планирует выделить 2,4 триллиона вон (около 1,7 миллиарда долларов) на последующее усовершенствование и массовое производство истребителей отечественного южнокорейского производства KF-21 Boramae. Расходы на современную военную технику планируется увеличить с 500 миллиардов (около 358 тысяч долларов) до 800 миллиардов вон (около 573 тысяч долларов). На данном этапе правительство Республики Корея собирается направить проект бюджета на следующий год в общем размере 728 триллионов вон (около 521,5 миллиарда долларов) Национальной ассамблее - парламенту страны - на рассмотрение. В понедельник в Вашингтоне прошел саммит президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и президента США Дональда Трампа, в ходе которого лидеры договорились, в частности, о совместной работе для денуклеаризации Корейского полуострова, а также о том, что Сеул будет играть большую роль в вопросе региональной безопасности. Южная Корея планирует увеличить расходы на оборону с целью сделать "умными" свои вооруженные силы для доминирования в будущих военных конфликтах. Кроме того, южнокорейские компании планируют инвестировать в США 150 миллиардов долларов.

сша

вашингтон

сеул

