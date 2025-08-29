https://1prime.ru/20250829/kurs-861461460.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 30 августа

2025-08-29T18:13+0300

экономика

рынок

рф

сша

банк россия

МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,31 копейки - до 11,2713 рубля, доллара - на 3,98 копейки, до 80,3316 рубля, евро - на 55,88 копейки, до 94,0479 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

сша

2025

Новости

ru-RU

рынок, рф, сша, банк россия